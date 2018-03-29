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Общество «Динамо» открыло большую ретроспективную выставку
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Общество «Динамо» открыло большую ретроспективную выставку 

Вечерняя Москва 36 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
28 марта в Государственной думе представили выставку «Динамо — 95 лет», рассказывающую об истории и великих победах физкультурно-спортивного общества.
Экспозиция открылась минутой молчания в память о погибших в Кемерове.
— У нас не праздничное, а просветительское мероприятие, которое в день траура мы решили не отменять. Тем более, что 95 лет — это промежуточная дата, и пышных празднований в юбилейном году мы устраивать, в принципе, не будем. Доживем до столетия, решим оставшиеся проблемы и отпразднуем, — подчеркнул председатель ВФСО «Динамо» Владимир Стржалковский.
Выставка основана на реальных достижениях, которых добилось общество «Динамо» во всех видах спорта. И экспозиция разделена на стенды с отражением знаковых дат, титулов и наград, имен выдающихся спортсменов в хоккее, футболе, служебно-прикладных видах спорта, водном поло. Все это сопровождается видеорядом, фотографиями, кубками и различными спортивными атрибутами — символами великих динамовцев, которых сейчас в стране миллион. Причем показательно, что в их числе десятки тысяч детей.
— Выставочные экспонаты отражают цели динамовского движения: пропаганду здорового образа жизни; укрепление здоровья, развитие массового и детско-юношеского спорта, служебно-прикладных видов спорта и совершенствование физической подготовки личного состава силовых структур, — заявил председатель Комитета ГД по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев.
В церемонии приняли участие депутаты, сотрудники Минспорта и члены общества «Динамо».
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