Ещё
Массимо Моратти не думает о покупке «Интера»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Массимо Моратти не думает о покупке «Интера» 

Спорт-Экспресс 37 минут назад
Экс-президент «Интера» Массимо Моратти считает, что бывший клуб многое потерял с уходом Вальтера Сабатини с поста технического директора. Также он отметил, что не собирается покупать клуб.
— Я мало знаю о том, что произошло. Сабатини была ценной фигурой с большим опытом, поэтому клуб многое потеряет с его уходом, но у него, должно быть, были свои причины для такого решения, — цитирует TeleLombardia Моратти. — Думаю, что у фанатов «Интера» нет причин беспокоиться. Думаю ли о приобретении клуба? На данный момент нет. У нынешних акционеров есть все для движения вверх.
Спорт-Экспресс: последние новости
"Лацио" продаст Милинковича-Савича за 80 - 90 миллионов евро Ибрагимович может дебютировать в MLS в дерби Лос-Анджелеса Экс-хавбек "Милана": "Манчини лучше Анчелотти подходит сборной Италии"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В МИД возмущены невыдачей виз спортсменам РФ132
Сборную РФ по футболу сочли слабейшей в истории3
Речь олимпийской чемпионки приняли за пьяный бред14
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Черчесов объяснил, почему Аршавина не вызывают в сборную РФ9
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:27
Сборная России не учится на ошибках
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
03:18
Украинский спортсмен стал выступать за Россию
Летние виды спорта
02:38
Россия взяла золото на этапе Кубка мира
Биатлон
07:32
«После проката Загитовой заплакали»
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение