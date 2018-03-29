Массимо Моратти не думает о покупке «Интера»

Экс-президент «Интера» Массимо Моратти считает, что бывший клуб многое потерял с уходом Вальтера Сабатини с поста технического директора. Также он отметил, что не собирается покупать клуб.

— Я мало знаю о том, что произошло. Сабатини была ценной фигурой с большим опытом, поэтому клуб многое потеряет с его уходом, но у него, должно быть, были свои причины для такого решения, — цитирует TeleLombardia Моратти. — Думаю, что у фанатов «Интера» нет причин беспокоиться. Думаю ли о приобретении клуба? На данный момент нет. У нынешних акционеров есть все для движения вверх.