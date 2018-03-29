СМИ: экс-игрок «МЮ» Джон О'Ши объявит о завершении карьеры в конце сезона

По данным издания, 36-летний игрок сделает объявление в ближайшие недели.

О'Ши начал профессиональную карьеру в «Манчестер Юнайтед» в 1999 году и выступал за «красных дьяволов» более 11 лет. Вместе с манкунианцами он пять раз становился чемпионом Англии, выиграл Лигу чемпионов, Кубок Англии, клубный чемпионат мира, четырежды завоевал Суперкубок Англии, дважды — Кубок английской лиги.

В 2011 году О'Ши перешел в «Сандерленд», впоследствии стал капитаном команды. Его контракт с «черными котами», которые в настоящее время выступают во втором по силе дивизионе чемпионата Англии (Championship), истекает в конце июня.

В активе О'Ши 118 матчей и 3 гола за сборную Ирландии.