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Хаски ‐ самые эмоциональные животные в мире. 16 фото-доказательств
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Хаски ‐ самые эмоциональные животные в мире. 16 фото-доказательств 

360tv.ru 56 минут назад
Фото: 360tv.ru
Хаски внешне могут показаться суровыми животными, но стоит лишь немного удивить их, как от былой брутальности не останется и следа. «360» сделал подборку, доказывающую, что эти сибирские псы удивительно эмоциональны. Кто знает, может после просмотра этих фотографий и видео вы тоже захотите завести себе хаски?
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%98%8D  Публикация от Хаски │Husky (@love_huski)
11 Янв 2018 в 11:27 PST  «Нет, не принцесса! Королевна!
«Хорошие сапоги, надо брать!»
Когда предложили вкусняшку, а ты не ешь после шести. Но это же вкусняшка…
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%93%B9: неизвестно ❤ Лайк, если улыбнуло%F0%
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%91%A5 Отмечайте друзей под видео ✅ Подписывайтесь на @animals_hit #animals_hit. #животные#животныймир#вмиреживотных#мимими#собака#собаки#щенок#щеночек#собакадругчеловека#милый#няша#хаски
Публикация от СОБАКИ%F0%
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%90%B1ЖИВОТНЫЕ%F0%
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%90%BE (@animals_hit)
28 Мар 2018 в 9:02 PDT  Дорогая, я дома! Стеклый, как трезвышко!
Сейчас чихну!
Публикация от Хаски | Лучшие фото и видео!%F0%
%90%BE (@husky_fanatic)
24 Фев 2016 в 10:38 PST  Когда из твоей собаки можно вычесать еще одну собаку…
Фото @id_potter Раздвоили;)
Публикация от Хаски | Лучшие фото и видео!%F0%
%90%BE (@husky_fanatic)
21 Июл 2015 в 7:42 PDT  Матерь божья, это ж рука!
%98%84  Публикация от Хаски | Лучшие фото и видео!%F0%
%90%BE (@husky_fanatic)
6 Апр 2015 в 4:11 PDT  Без комментариев! %F0%
%98%82  Публикация от Хаски | Лучшие фото и видео!%F0%
%90%BE (@husky_fanatic)
26 Окт 2014 в 4:30 PDT  Хозяйка, кто это наделал? Мы готовы наказать по всей строгости!
@botsmanolesya Еще двое красавчиков заждались хозяйку! %F0%
%98%84  Публикация от Хаски | Лучшие фото и видео!%F0%
%90%BE (@husky_fanatic)
13 Окт 2014 в 10:44 PDT  Мам, кидай мясо, я поймаю!
Публикация от сибирский хаски по кличке Ройс (@reushusky)
22 Окт 2017 в 9:25 PDT  Коротко о моих друзьях…
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Публикация от @ mimi_vid  20 Мар 2018 в 11:44 PDT  К лету готов!
Hot days are coming guys… @rocksthehusky
Публикация от Insta Husky (@lnstahusky)
27 Мар 2018 в 9:11 PDT  Провал года
Almost there! @siberianhusky_jax #husky
Публикация от Insta Husky (@lnstahusky)
20 Янв 2018 в 5:54 PST  Когда заиграла любимая песня
❤️ @maruhusky
Публикация от Insta Husky (@lnstahusky)
28 Ноя 2017 в 8:57 PST  Фраза three dog night, то есть когда так холодно, что вам потребуется три собаки в постели, чтобы согреться, появилась благодаря чукчам из Сибири, которые держали сибирских хаски.
Часто эти животные становились талисманами американских вузов. И до сих пор остаются талисманом Вашингтонского университета, Университета штата Коннектикут, Блумсбергского университета Пенсильвании, Мичиганского технологического университета и других не менее известных учебных заведений.
Хаски многократно становились героями кинокартин. Самой известной из них стал фильм «Белый плен» с Полом Уокером в главной роли.
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