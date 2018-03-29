Хаски ‐ самые эмоциональные животные в мире. 16 фото-доказательств

Хаски внешне могут показаться суровыми животными, но стоит лишь немного удивить их, как от былой брутальности не останется и следа. «360» сделал подборку, доказывающую, что эти сибирские псы удивительно эмоциональны. Кто знает, может после просмотра этих фотографий и видео вы тоже захотите завести себе хаски?

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%98%8D Публикация от Хаски │Husky (@love_huski)

11 Янв 2018 в 11:27 PST «Нет, не принцесса! Королевна!

«Хорошие сапоги, надо брать!»

Когда предложили вкусняшку, а ты не ешь после шести. Но это же вкусняшка…

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28 Мар 2018 в 9:02 PDT Дорогая, я дома! Стеклый, как трезвышко!

Сейчас чихну!

Публикация от Хаски | Лучшие фото и видео!%F0%

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24 Фев 2016 в 10:38 PST Когда из твоей собаки можно вычесать еще одну собаку…

Фото @id_potter Раздвоили;)

Публикация от Хаски | Лучшие фото и видео!%F0%

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21 Июл 2015 в 7:42 PDT Матерь божья, это ж рука!

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6 Апр 2015 в 4:11 PDT Без комментариев! %F0%

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26 Окт 2014 в 4:30 PDT Хозяйка, кто это наделал? Мы готовы наказать по всей строгости!

@botsmanolesya Еще двое красавчиков заждались хозяйку! %F0%

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13 Окт 2014 в 10:44 PDT Мам, кидай мясо, я поймаю!

Публикация от сибирский хаски по кличке Ройс (@reushusky)

22 Окт 2017 в 9:25 PDT Коротко о моих друзьях…

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Публикация от @ mimi_vid 20 Мар 2018 в 11:44 PDT К лету готов!

Hot days are coming guys… @rocksthehusky

Публикация от Insta Husky (@lnstahusky)

27 Мар 2018 в 9:11 PDT Провал года

Almost there! @siberianhusky_jax #husky

Публикация от Insta Husky (@lnstahusky)

20 Янв 2018 в 5:54 PST Когда заиграла любимая песня

❤️ @maruhusky

Публикация от Insta Husky (@lnstahusky)

28 Ноя 2017 в 8:57 PST Фраза three dog night, то есть когда так холодно, что вам потребуется три собаки в постели, чтобы согреться, появилась благодаря чукчам из Сибири, которые держали сибирских хаски.

Часто эти животные становились талисманами американских вузов. И до сих пор остаются талисманом Вашингтонского университета, Университета штата Коннектикут, Блумсбергского университета Пенсильвании, Мичиганского технологического университета и других не менее известных учебных заведений.