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Следователи передали дело о пилоте аэростата, приземлившегося на дорогу под Тюменью, в прокуратуру
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Следователи передали дело о пилоте аэростата, приземлившегося на дорогу под Тюменью, в прокуратуру 

72.ru 53 минуты назад
Фото: 72.ru
Следователи завершили проверку по факту посадки аэростата на дорогу под Тюменью. Воздушный шар приземлился в районе деревни Борки 10 марта и напугал проезжающих мимо автомобилистов, которые подумали, что летательный аппарат потерпел крушение. Но как выяснилось, никакой внештатной ситуации на борту аэростата не было. Пилот вместе со своим помощником готовились к майским соревнованиям. Разрешение на полет у них было, а посадка совершена согласно плану — в поле у дороги.
— По итогу завершения доследственной проверки было принято решение отказать в возбуждении уголовного дела. Однако теперь его материалы будут переданы в прокуратуру, поскольку пилот после совершения посадки в поле перенес аэростат на проезжую часть, чем создавал помехи на дороге, — прокомментировал 72.ru старший помощник руководителя управления Дмитрий Лебедев.
Ранее корреспондент 72.ru общался и самим пилотом Ильей Вертипраховым. Какую версию произошедшего озвучил он — читайте в нашем предыдущем материале.
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