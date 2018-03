Шесть вопросов для российских властей

Instead of providing answers, the Russian government's response to the Salisbury attack has demonstrated complete disdain for the gravity of these events. Here are 6 questions that the Russian state haven't answered: pic.twitter.com/0R6sQpTW2j

— Foreign Office 🇬🇧 (@foreignoffice) 28 марта 2018 г.

​Вместо того, чтобы дать ответы, реакция российского правительства на атаку в Солсбери продемонстрировала полное неуважение к серьезности этих событий. Вот шесть вопросов, на которые не ответили российские власти. — МИД Великобритании

Ukrainian journalist Roman Sushchenko, charged with espionage in a case seen by rights activists as politically motivated, has pleaded not guilty in his trial in Moscow. https://t.co/eH0hZoBHDd

— RFE/RL (@RFERL) 29 марта 2018 г.

​Украинский журналист Роман Сущенко , которого обвинили в шпионаже в рамках дела, которое правозащитники называют политически мотивированным, откаался признавать вину в ходе процесса в Москве. — RFE/RL UK detectives say they believe the former Russian double agent Sergei Skripal and his daughter first encountered a nerve agent at home. https://t.co/oWsJupbaxB pic.twitter.com/ui2knFyWmN

CNN Breaking News (@cnnbrk) 28 марта 2018 г.