Ещё
Экс-игрок и генменеджер «Трактора» Кречин поделился мнением о тренере команды
Далее:
Читайте также:
Ещё

Экс-игрок и генменеджер «Трактора» Кречин поделился мнением о тренере команды 

Газета.Ru 55 минут назад
Фото: Газета.Ru
Бывший хоккеист и генеральный менеджер челябинского «Трактора» Владимир Кречин поделился мнением насчет работы нынешнего главного тренера команды Анвара Гатиятулина.
"Гатиятулин отлично работает с молодежью, следит за тенденциями в развитии хоккея, любые новые знания впитывает как губка, — цитирует Кречина газета «Известия». — Это было заметно еще в период работы Анвара детским тренером, поэтому я предложил руководству доверить ему работу с «Белыми медведями».
И Гатиятулин оправдал доверие, успешно отработав в МХЛ. Сейчас он поднялся еще на несколько ступеней выше и стал серьезным тренером уровня КХЛ".
Ранее Кречин поделился ожиданиями от финальной серии Восточной конференции с казанским «Ак Барсом».
Газета.Ru: последние новости
Ибрагимович может перейти в "Лос-Анджелес Гэлакси" до конца недели Игрок "Лестера" Ихеаначо получил травму в расположении сборной Нигерии Российские борцы не выступят на Кубке мира в США из-за проблем с визами
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В МИД возмущены невыдачей виз спортсменам РФ165
Речь олимпийской чемпионки приняли за пьяный бред18
Футболиста сборной РФ сравнили с деревянным чурбаном1
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Черчесов объяснил, почему Аршавина не вызывают в сборную РФ9
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:27
Сборная России не учится на ошибках
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
03:18
Украинский спортсмен стал выступать за Россию
Летние виды спорта
02:38
Россия взяла золото на этапе Кубка мира
Биатлон
07:32
«После проката Загитовой заплакали»
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение