Экс-игрок и генменеджер «Трактора» Кречин поделился мнением о тренере команды

"Гатиятулин отлично работает с молодежью, следит за тенденциями в развитии хоккея, любые новые знания впитывает как губка, — цитирует Кречина газета «Известия» . — Это было заметно еще в период работы Анвара детским тренером, поэтому я предложил руководству доверить ему работу с «Белыми медведями».

И Гатиятулин оправдал доверие, успешно отработав в МХЛ. Сейчас он поднялся еще на несколько ступеней выше и стал серьезным тренером уровня КХЛ".

Ранее Кречин поделился ожиданиями от финальной серии Восточной конференции с казанским «Ак Барсом».