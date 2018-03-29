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ЧМК провёл брэйн-ринг для школьников
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ЧМК провёл брэйн-ринг для школьников 

АиФ 26 минут назад
Фото: АиФ
Челябинский металлургический комбинат (ПАО «ЧМК», входит в Группу «Мечел») продолжил очередной сезон интеллектуальной игры брейн-ринг среди учащихся школ Металлургического района областного центра.
Эрудицией померялись десять команд, в состав которых вошли ученики 7-11 классов гимназии №96, лицея №82, школ №42, 91, 71, 14, 33, 73 и 141. В ходе двух раундов игры ребята ответили на вопросы об истории и производстве комбината. Большая часть заданий была посвящена фасонно-литейному цеху ЧМК, который 18 марта отметил 75-летий юбилей.
По результатам турнира сразу две команды — команда школы №91 «Гут» и старшая команда школы №73 «Максимум» — набрали наивысшее количество баллов и стали победителями игры. Знатоков истории ЧМК наградили почётными грамотами и интеллектуальными подарками — энциклопедиями.
Нынешний сезон игры, являющейся частью профориентационной программы Челябинского металлургического комбината, уже шестой по счету. Открытие сезона состоялось в декабре 2017 года, а его итоги будут подведены в мае этого года.
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