ЧМК провёл брэйн-ринг для школьников

Эрудицией померялись десять команд, в состав которых вошли ученики 7-11 классов гимназии №96, лицея №82, школ №42, 91, 71, 14, 33, 73 и 141. В ходе двух раундов игры ребята ответили на вопросы об истории и производстве комбината. Большая часть заданий была посвящена фасонно-литейному цеху ЧМК, который 18 марта отметил 75-летий юбилей.

По результатам турнира сразу две команды — команда школы №91 «Гут» и старшая команда школы №73 «Максимум» — набрали наивысшее количество баллов и стали победителями игры. Знатоков истории ЧМК наградили почётными грамотами и интеллектуальными подарками — энциклопедиями.

Нынешний сезон игры, являющейся частью профориентационной программы Челябинского металлургического комбината, уже шестой по счету. Открытие сезона состоялось в декабре 2017 года, а его итоги будут подведены в мае этого года.