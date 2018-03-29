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ХК «Ростов» проиграл по буллитам «Чебоксарам»
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ХК «Ростов» проиграл по буллитам «Чебоксарам» 

161.ru 31 минуту назад
Фото: 161.ru
Состоялся третий матч Кубка Конфедерации между хоккейным клубом «Ростов» и «Чебоксарами». К сожалению, для наших спортсменов он закончился неудачно: в упорной борьбе донская команда проиграла по буллитам.
В начале игры сильно бросалось в глаза, что хоккеисты «Ростова» выглядят уставшими. Инициатива долгое время была на стороне богатырей. Взбодрил ростовчан опасный момент возле ворот Сергея Горелова. После этого они стали всё чаще и чаще атаковать. Затем одного из игроков хозяев поля удалили за нарушение численного состава, чем и воспользовались «кондоры». Счет открыл ростовчанин Владислав Туник.
— Вторая двадцатиминутка началась с атак нашей команды. Затем хоккеистам «Чебоксар» удалось провести свою: Сергей Иванов прорвался вдоль правого борта и сделал наброс. В результате шайба попала в дальний незащищенный угол и оказалась в воротах Горелова. После этого донские спортсмены решили во что бы то ни стало выйти вперед. И на 29-й минуте второго периода им это удалось. Евгений Шевчук мощно бросил от синей линии, а Андрей Мартынов оказался первым на добивании, — рассказали в пресс-службе донской команды.
В третьем периоде «Чебоксарам» удалось сравнять счет, и игра перешла в овертайм. Встреча завершилась в серии буллитов со счетом 3:2 в пользу команды хозяев.
Уже сегодня вечером команды проведут четвертый матч серии. Если ростовчане проиграют эту игру, то они потеряют все шансы на выход в финал Кубка Конфедерации.
В прошлой встрече ростовчанам удалось победить хоккеистов из «Чебоксар».
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