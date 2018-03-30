Игроки сборной Австралии по крикету дисквалифицированы за жульничество

Трое игроков сборной Австралии по крикету отстранены от участия в соревнованиях после мошенничества во время третьего тестового матча с командой ЮАР, передает ТАСС

Во время игры Кэмерон Банкрофт протер мячик наждачной бумагой для изменения траектории полета мяча. Судье не удалось это заметить сразу, так как спортсмен скрыл свое действие протиранием мяча салфеткой. При этом австралийца запечатлели камеры.

Позже капитан сборной Австралии Стив Смит взял ответственность за данный поступок на себя.

По итогам расследования дисквалификацию на девять месяцев получили Смит и его ассистент Дэвид Уорнер , а Банкфорт был отстранен на 12 месяцев. При этом Уорнер обвиняется в организации данной схемы, в связи с чем ему навсегда запрещено занимать роль капитана или ассистента капитана.

Ранее сообщалось, что Банкрофт попался на жульничестве во время матча против команды ЮАР.