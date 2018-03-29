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31 марта в Иркутске стартует 25-й фестиваль спортивного танца «Байкал Данс»
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31 марта в Иркутске стартует 25-й фестиваль спортивного танца «Байкал Данс» 

АиФ Иркутск 11 минут назад
Фото: АиФ Иркутск
С 31 марта по 1 апреля 2018 года во Дворце спорта «Труд» пройдёт 25-й Международный фестиваль спортивного танца «Байкал Данс». Кроме этого, 30 марта состоится 12-й этап проекта клуба «Байкал Данс» — «Хрустальные ступени», в котором участвуют школьники Иркутска, делающие первые шаги на танц-поле. Вход на детские соревнования, а также на соревновательную часть юниоров и взрослых спортсменов — бесплатный для всех зрителей.
Как рассказал на пресс-конференции в «АиФ в ВС» руководитель танцевального клуба «Байкал Данс» Виктор Белобородов, на соревнования подали заявки 700 танцевальных пар — больше, чем в прошлом году. Как никогда много желающих выступить на фестивале в Иркутске, — из Красноярска и Красноярского края. Приедут также танцевальные пары из Новосибирска, Омска, Москвы и Санкт-Петербурга. Но в основном, конечно, это будут спортсмены из Иркутской области, Бурятии, Забайкальского края.
При этом судьи из этих регионов на турнире работать не будут. «Спортсмены без своих судей» — это принципиальная позиция организаторов соревнований, поскольку такой формат обеспечивает максимальную объективность судейства. В этот раз в Иркутск приедет, как никогда много, зарубежных судей: из Швейцарии, Нидерландов, Молдовы, Боснии-Герцеговины, Латвии и даже из Турции. Многие из них приедут в первый раз.
«Желающих было так много, что нам впервые пришлось даже отказать некоторым зарубежным коллегам», — говорит Виктор Белобородов. — Но судьи из России тоже будут.
Особыми гостями 25-го фестиваля «Байкал Данс» станут уже известные иркутским поклонникам спортивных танцев трёхкратные чемпионы мира по европейской программе Дмитрий Жарков и Ольга Куликова из Москвы и профессиональная пара, трёхкратные чемпионы мира по латиноамериканской программе Gadriele Gffredo и Anna Matus из Молдовы. Они прилетят в Иркутск из Италии только на один день — 1 апреля, специально, чтобы выступить в показательной программе.
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