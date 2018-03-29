В Воронеже из-за расплатившихся фальшивой купюрой мошенников объявили план «Перехват» 

Полицейские задержали 50-летнюю женщину и её сына. Из-за расплатившихся фальшивой купюрой женщины и её сына в Воронеже объявили план «Перехват» днём среды, 28 марта. Об этом «Вести-Воронеж» сообщили сразу несколько читателей. Информацию о погоне подтвердили в пресс-службе управления МВД по региону. По предварительным данным, 50-летняя женщина и её сын — жители Тамбовской области — расплатились в киоске «Русский аппетит» на Ленинском проспекте (остановка «Остужева») фальшивой 5-тысячной купюрой. Получив товар и сдачу, они забрали и «подделку». Мать и сын скрылись на автомобиле «ВАЗ-2110». Продавщица киоска, поняв, что произошло, обратилась в полицию. Тогда правоохранители объявили план «Перехват». Мать и её сына, предположительно совершавших мошенничество в Железнодорожном районе, поймали. Сейчас жители Тамбовской области в полиции. Правоохранители устанавливают их причастность к совершению в регионе аналогичных преступлений. Дарья Крымова