В Воронеже из-за расплатившихся фальшивой купюрой мошенников объявили план «Перехват» 

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В Воронеже на остановке нашли тело неизвестного мужчины

Воронежцы сняли на видео краснокнижного дятла за «обедом»

Воронежская гимнастка взяла «золото» на этапе Кубка мира в Великобритании