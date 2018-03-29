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«Арсенал» заинтересовался защитником сборной Турции
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«Арсенал» заинтересовался защитником сборной Турции 

LiveSport.Ru 40 минут назад
Центральный защитник «Фрайбурга» Чаглар Сеюнджю может стать игроком лондонского «Арсенала», сообщает Daily Mail.
На трансфере 21-летнего футболиста настаивает глава скаутской службы «Арсенала» Свен Мислинтат. По информации источника, «канониры» уже даже провели первый этап переговоров по трансферу игрока.
По данным портала Тransfermarkt, Сеюнджю оценивается в 9 миллионов евро, но «Фрайбург» не намерен отпускать талантливого защитника менее чем за 30 млн  Отметим, что Сеюнджю провел в составе сборной Турции уже 13 матчей.
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