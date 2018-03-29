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В Югре назвали лучших управленцев УрФО
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В Югре назвали лучших управленцев УрФО 

РИА «ФедералПресс» 52 минуты назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Кубок Уральского федерального округа в Югре проводился впервые. Всего в нем приняли участие 12 команд со всего УрФО. Что касается X Кубка Югры, то здесь соревнование проходило в двух лигах — студенческой и профессиональной. К финалу подошли 16 лучших управленческих команд.
Первый заместитель губернатора Югры Геннадий Бухтин заявил на церемонии награждения, что в Югре собрались лучшие команды. По его словам, X Кубок — один из немногих конкурсов, где выигрывают все.
«Участвуя в Кубках по управлению бизнесом, вы получаете самые лучшие инвестиции — инвестиции в себя, в свое будущее», — подчеркнул Геннадий Бухтин. Заместитель полномочного представителя президента РФ в Уральском Федеральном округе Александр Моисеев заявил, что все участники «Точки роста» настойчиво переходят к динамике, развитию и стратегии.
«Один великий человек сказал: «Дайте мне точку опоры, и я переверну весь мир». Мы с вами не будем переворачивать мир в физическом плане, мы станем переворачивать его в плане интеллектуальном. Именно в этом состоит наша задача. Мы в России уже научились принимать вызовы экономические, политические. Но вам нужно научиться быть драйверами движения вперед. Самый главный капитал — знания», — сказал Моисеев.
Отметим, что победители конкурса поедут в Москву, где будут представлять УрФО на российском этапе международного чемпионата по стратегическому управлению компанией Global Management Challenge. Международный финал состоится в апреле этого года в Дубае.
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