Пять однокомнатных квартир отдали вологжане социальным мошенникам

В 2017 году в Вологодской области зарегистрировано 117 фактов социальных хищений на общую сумму 8 млн рублей. На эти деньги можно купить пять однокомнатных квартир в Вологде или 54 месяца жить в дорогом отеле в Черногории. С начала 2018 года уже совершено 45 подобных преступлений, ущерб от которых составил 3 миллиона рублей.

К социальному хищению относится и мошенничество, когда злоумышленник обманом выманивает деньги, и тайная кража, когда один из злоумышленников отвлекает, а второй похищает у хозяев ценные вещи. Основная масса преступлений приходится на крупные города — Вологду и Череповец, но это из-за того, что здесь больше тех, кого можно обмануть, говорят полицейские. Однако в районах такие случаи тоже становятся частым явлением. При этом жители малых населенных пунктов отличаются особой доверчивостью.

«В ОМВД России по Великоустюгскому району обратилась 83-летняя жительница Великого Устюга. Женщина рассказала, что к ней пришла молодая женщина, представилась социальным работником. Визитерша заверила бабушку, что ей полагается добавка к пенсии в размере 1,5 тысячи рублей. Женщина достала 5-тысячную купюру, у хозяйки попросила сдачу. Пенсионерка отдала свои деньги и только на следующий день обнаружила что купюра «соцработника» оказалась «билетом банка приколов», — рассказали в пресс-службе УМВД России по Вологодской области.

Вскоре выяснилось, это случай в городе не единственный. С похожими заявлениями обратились еще двое пожилых жителей Великого Устюга.

Одной из потерпевших предложили купить мед. Когда женщина от покупки отказалась, гостья попросила разменять 5-тысячную банкноту, которая также оказалась «билетом банка приколов». Другая пенсионерка купила банку меда, но после ухода «продавца», обнаружила пропажу из квартиры 20 тысяч рублей. Полицейские задержали этих женщин. Обе приехали в город из Нижнего Новгорода. По квартирам они ходили поодиночке, но способы обмана у обеих «гастролерш» были схожими.

«У мошенников в запасе сразу несколько схем. Они приходят в квартиры и действуют по обстоятельствам. Если способ обмана не сработал, то мошенник сразу подключает другой. Так, одна из Великоустюгских «гастролерш», носила с собой в сумке клофелин, на всякий случай», — рассказал начальник отделения по борьбе с дистанционным мошенничеством Сергей Киселев

Полицейские говорят: чтобы не стать жертвой мошенника, необходимо соблюдать простые правила безопасности:

— не доверять незнакомым людям;

–помнить, что выгода, которую предлагают, может обернуться обманом;

— никогда не пускать к себе в квартиру незнакомца;

— если все-таки гости проникли внутрь, постараться не оставаться с ними наедине. Можно позвать соседей или позвонить родственникам;

— проверять документы у всех, кто представляется сотрудниками каких либо служб. Установить их личность можно, позвонив в организацию по телефонам из справочников. Не звонить по тем, которые называют визитеры.