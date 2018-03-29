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В Орле стартовал Чемпионат МВД России по рукопашному бою
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В Орле стартовал Чемпионат МВД России по рукопашному бою 

РИА 57 21 минуту назад
Фото: РИА 57
В спортивных состязаниях участвуют команды территориальных органов и образовательных учреждений МВД России, сообщает пресс-служба УМВД по Орловской области.
Спортивное мероприятие проходит в областном центре с 26 по 30 марта. В нём принимают участие более 400 спортсменов из более чем 60 регионов. Все участники чемпионата — сотрудники органов внутренних дел и представители образовательных учреждений ведомства.
В торжественном открытии приняли участие представители департамента государственной службы и кадров МВД России полковник внутренней службы Алексей Балев и майор внутренней службы Евгений Ивашутин, начальник регионального УМВД генерал-майор полиции Юрий Савенков, представители правительства Орловской области, руководители силовых ведомств региона.
В соревнованиях участвуют опытные спортсмены, среди которых заслуженный мастер спорта по рукопашному бою, четыре мастера спорта международного класса, девяносто мастеров спорта.
В каждой весовой категории разыгрывается по три комплекта наград. В первый соревновательный день прошли поединки участников в весовых категориях 70, 75 и свыше 90 кг.
Сообщение В Орле стартовал Чемпионат МВД России по рукопашному бою появились сначала на РИА 57.
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