Сборные Швейцарии и Бразилии хотят тренироваться на ростовском стадионе «Олимп-2»

Футбольные сборные Швейцарии и Бразилии хотят использовать в качестве тренировочной площадки в Ростове-на-Дону стадион «Олимп-2», на котором домашние матчи проводит клуб «Ростов», сообщает ТАСС

"Сегодня есть информация, что за наше поле активно перетягивают свои интересы сборные Бразилии и Швейцарии.

Им оргкомитет определил стадионы «Олимп-2» и «Локомотив», но предпочтение обе команды отдают «Олимпу-2», — рассказал руководитель тренировочной площадки стадиона Юрий Сафронов