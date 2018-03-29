Сборные Швейцарии и Бразилии хотят тренироваться на ростовском стадионе «Олимп-2» 

Футбольные сборные Швейцарии и Бразилии хотят использовать в качестве тренировочной площадки в Ростове-на-Дону стадион «Олимп-2», на котором домашние матчи проводит клуб «Ростов», сообщает ТАСС.
"Сегодня есть информация, что за наше поле активно перетягивают свои интересы сборные Бразилии и Швейцарии.
Им оргкомитет определил стадионы «Олимп-2» и «Локомотив», но предпочтение обе команды отдают «Олимпу-2», — рассказал руководитель тренировочной площадки стадиона Юрий Сафронов.
Ранее нападающий сборной России Федор Смолов поблагодарил болельщиков национальной команды.