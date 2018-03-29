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В честь 100-летия КДН и ЗП в Северном Бутове вручены благодарственные письма управы
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В честь 100-летия КДН и ЗП в Северном Бутове вручены благодарственные письма управы 

Вестник Бутова 2 часа назад
Фото: Вестник Бутова
У комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (КДН и ЗП) в этом году — юбилей: 14 января 2018 года системе КДН и ЗП исполнилось 100 лет. На протяжении всех этих лет комиссии играют важную роль в деле защиты детей и подростков от жестокости, насилия и негативных влияний социальной среды.
В связи со 100-летием комиссий по делам несовершеннолетних в управе района Северное Бутово 22 марта состоялось юбилейное заседание районной КДН и ЗП. В ходе заседания была выражена благодарность ряду специалистов КДН и ЗП района Северное Бутово, должностных лиц управы, педагогов, сотрудников правоохранительных органов, представителей медицины и социальной сферы.
Благодарственные письма управы района Северное Бутово вручила им глава управы Регина Захарова.
За активную работу по профилактике правонарушений несовершеннолетних на территории района Северное Бутово и в связи с 100-летием создания КДН и ЗП благодарственные письма были вручены заместителю главы управы района Северное Бутово Леониду Мироненко, начальнику отдела по взаимодействию с населением управы района Северное Бутово Оксане Высоцкой, советнику отдела по взаимодействию с населением управы района Северное Бутово Светлане Горчилиной, главному специалисту отдела по взаимодействию с населением управы района Северное Бутово Елене Павловой, главному специалисту КДН и ЗП управы района Северное Бутово Светлане Чернявской, ведущему специалисту КДН и ЗП района Северное Бутово Алёне Шпанской, советнику по вопросам опеки, попечительства и патронажа ОСЗН района Северное Бутово Марии Прохоровой, социальному педагогу школы №2114 Валентине Горячевой, начальнику ОДН ОМВД России по району Северное Бутово Татьяне Маевой, заместителю главного врача ГБУЗ ДГП № 118 ДЗМ Сергею Митягову, социальному педагогу школы №2006 Ирине Киреевой, заместителю директора Центра «Спорт-Бутово» Светлане Иониной, председателю совета ОПОП №4 района Северное Бутово Ивану Посадневу и заведующей отделением Центра социальной помощи семье и детям «Гелиос» (филиал «Северное Бутово») Ирине Алмосовой.
Спасибо вам за сохранение и защиту нашего подрастающего поколения!
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