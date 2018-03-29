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Последний контрольный матч «Торпедо»
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Последний контрольный матч «Торпедо» 

ТВ-МИГ 2 часа назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото с ресурса fc-tv.ru  Вчера владимирское «Торпедо» проводило последний контрольный матч перед возобновлением официального сезона. Найти соперника было непросто — почти все профессиональные команды проводят южные сборы. В итоге владимирцы сыграли с орехово-зуевским «Знаменем труда» — уже в третий раз за это межсезонье.
Преимущество торпедовцев над аутсайдером зоны «Запад» было ощутимым. Правда, забили черно-белые всего дважды и оба раза в первом тайме. Точными ударами отличились полузащитник Игорь Родионов и лучший бомбардир «Торпедо» в этом сезоне Алексей Баев. Во втором тайме голов не было, итог матча — 2:0, победа «Торпедо».
Следующий матч торпедовцы проведут уже в рамках чемпионата России. 7 апреля на малой спортивной арене стадиона «Торпедо» наша команда будет принимать «Энергию-Луки» из Великих Лук. Начало игры — в 15.00.
Продолжает подготовку к сезону и вторая профессиональная команда из 33 региона — футбольный клуб «Муром». Завтра муромляне на своем поле проведут последнюю пробу сил — команда сыграет с самарскими «Крыльями Советов». А 6 апреля «Муром» проведет уже официальную игру против ФК «Долгопрудный». Матч начнется на стадионе имени Лосева в 18 часов.
Напомним, что муромляне отстают от «Торпедо» всего на одно очко. Владимирцы с 28 очками занимают 5-е место в зоне «Запад» второго дивизиона, «Муром» с 27 очками расположился на 8-ом месте. Также добавим, что черно-белые провели всю зиму во Владимира, готовясь к играм на замороженных полях, муромляне же провели два полноценных южных сбора.
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