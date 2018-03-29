В «Самбо-70» состоялся международный турнир

В нынешнем году исполняется 80-летие борьбы самбо, и в честь этого знаменательного события новый спортивный комплекс «Самбо-70» впервые в своей истории принял у себя крупный международный турнир в мировом самбо — «Мемориал Харлампиева».

Организаторами Кубка мира выступили Министерство спорта России, Департамента спорта и туризма города Москвы, Международная федерация самбо, Всероссийская федерация самбо, Федерация самбо Москвы ГБОУ «Центр спорта и образования „Самбо-70“. На Юго-Запад Москвы съехались более двухсот титулованных самбистов из 27 стран мира. Соревнования проводились среди мужчин и женщин по спортивному и боевому самбо. Участников и зрителей Кубка мира приветствовал заместитель Председателя Правительства Российской Федерации , председатель попечительского совета Всероссийской федерации самбо Дмитрий Рогозин обратился к собравшимся с речью, отметил, что самбо стал легендарным видом спорта, и, по сути, мы все его считаем его олимпийским. Также традиционно, в день открытия турнира состоялось традиционное возложение цветов к памятнику Анатолия Харлампиева на Новодевичьем кладбище.

Стоит отметить победу на турнире воспитанника Центра спорта и образования „Самбо-70“, тренера спецклассов Андрея Перепелюка, который в четвертый раз выиграл Кубок мира по самбо, третий год подряд стал сильнейшим в весовой категории до 82 кг. Финальная схватка была одной из самых быстрых — уже через 29 секунд после начала встречи спортсмен из Белоруссии Александр Круглик признал поражение.