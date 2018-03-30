«Делом занялся»: Крис Прэтт уехал жить на ферму и завел корову

Актёр кино и телевидения Крис Прэтт , известный ролями в фильмах «Стражи Галактики», «Мир юрского периода» и «Пассажиры», после развода оставил мегаполис и перебрался жить на ферму. Теперь мужчина гордится не новыми ролями, а новой коровой.

Развод Криса Прэтта с актрисой Анной Фэрис в августе прошлого года был одним из самых обсуждаемых в Америке. Любимцы зрителей, которые прекрасно смотрелись вместе, вдруг решили расстаться. И если Крис хранил молчание, то Анна и книгу хотела выпустить, и давала многочисленные интервью, в которых рассказывала, что брак никогда не был идеальным. И, похоже, трудно поверить в это не только поклонникам пары, но и Крису. Кроме того, актриса почти сразу после развода начала встречаться с оператором-постановщиком Майклом Барреттом.

38-летний актер ошарашил всех в январе, сообщив, что поживет на ферме. Но еще больше поклонники удивились, когда стало ясно, что это не временное увлечение на время каникул. Крис заводит все больше живности, хвалясь ею в Инстаграме. На днях он опубликовал снимок коровы с надписью «Любовь с первого взгляда».

Американские поклонники Криса ошарашены, а российские иронизируют. «Нормальный мужик, делом занялся» « Дженнифер Лоуренс в ковбойском шляпе рядом не хватает» «А радости-то сколько у него на лице» «Сбежал, пока не обвинили в домогательствах. У мужчин нет будущего в Голливуде» «Это кризис среднего возраста, друзья» «Нет, Крис! Ты же не бросил кино?»

Пока никаких официальных заявлений об уходе из кино Крис не делал. Может быть, это действительно его план «Б» на случай кризиса. В любом случае очевидно, что все это хозяйство приносит актеру радость.