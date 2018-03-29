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В Югре отопительный сезон 2017-2018 проходит без внештатных ситуаций
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В Югре отопительный сезон 2017-2018 проходит без внештатных ситуаций 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
29 марта 2018 года — Департамент ЖКХ и энергетики Югры отчитался за осенне-зимний отопительный период. По словам директора департамента за 7 месяцев отопительного сезона нештатных ситуаций не возникало. Главная причина ответственное отношение властей и учреждений муниципалитетов, которые серьёзно подошли к подготовке коммуникаций на подготовительном этапе.
В 2017 году на подготовку к отопительному сезону потратили 3, 5 млрд рублей. Часть суммы выделили из окружного бюджета остальное добавили коммунальные предприятия и муниципалитеты.
Егор Ковальчук — глава департамента ЖКХ и энергетики Югры уверяет, что весь отопительный сезон предприятия ЖКХ находятся под постоянным контролем со стороны его отдела. Бесперебойную работу отопительных систем обеспечили тренировки аварийных ситуаций для персонала коммунальных предприятий, а так же вовремя завершённые профилактические ремонтные работы.
По итогам зимнего сезона все коммунальные организации региона с достоинством выдержали условия аномально низких температур. Ориентировочно отопительный сезон в Югре закончиться 1 июня 2018 года, если позволит погода.
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