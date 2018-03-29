Петербургским руководителям урежут зарплату

Петербургское Заксобрание установит предел оклада руководителя. Со всеми надбавками, премиями и прочими выплатами он не сможет более чем в восемь раз превышать среднюю зарплату работников учреждения. Соответствующий законопроект прошёл второе чтение в городском парламенте.

«Эта идея давно витала в коридорах Мариинского дворца, — рассказал автор законопроекта Денис Четырбок . — Было много публикаций, вопросов депутатов, как формируются оклады, и никто не мог на них ответить».

Помогли недавние поправки в Трудовой кодекс: по ним регионы должны установить соотношение зарплат руководителей и рядовых работников.

«Мы сразу этой возможностью воспользовались, — сказал Четырбок. — Взяли тот же максимум, который действует на федеральном уровне — 1:8. Но записали, что профильные комитеты могут и понизить это соотношение. Учреждений ведь много, нагрузка разная, где-то будет 1:4, где-то 1:2».

Впрочем, по словам депутата, городских предприятий, где не придётся менять зарплатные ведомости, будет немало: там руководители получают в 2-3 раза больше, чем их подчинённые.