В воскресенье на стадионе «Олимп-2» пройдет последний матч ФК «Ростов»

В воскресенье, 1 апреля, ФК «Ростов» проведет последний матч на стадионе «Олимп-2» и затем переедет на территорию нового стадиона «Ростов-Арена». Об этом рассказал руководитель тренировочной площадки «Олимп-2» Юрий Сафронов . Стадион после переезда будет использоваться в качестве резервного поля, а также для выступления дублирующего состава клуба.

В настоящее время на «Олимпе-2» ведутся работы по монтажу профильного листа северной трибуны, а также систем видеонаблюдения.

Первый матч на «Ростов-Арене» пройдет 15 апреля — желто-синяя команда встретится со «СКА-Хабаровск». Затем ФК «Ростов» встретится с «Тосно», а 13 мая — с екатеринбургским «Уралом». Стоимость стадиона «Ростов-Арена» составляет 19,8 млрд руб, вместимость — 45 тыс. человек (в том числе 754 VIP, 2280 мест для прессы).