За медали турнира по волейболу памяти Михаила Руденка поборются его постоянные участники

С 30 по 31 марта в Полтавке пройдет XX областной турнир по волейболу памяти Михаила Руденка. В традиционном состязании примут участие 8 команд, представляющих районы Омской области: Азовский, Марьяновский, Москаленский, Нововаршавский, Павлоградский, Полтавский, Русско-Полянский и Тарский.

В составе сборных будут выступать административные работники, руководители районов и ветераны спорта, которые личным примером посодействуют привлечению жителей региона к занятиям физкультурой и спортом. Помимо волейбола участники попробуют себя и в не соревновательных дисциплинах — дартсе и бильярде.

Торжественное открытие праздника волейбола начнется 30 марта в 15:00.

Напомним, что в 2017 году победителем Мемориала Михаила Руденка стала команда Русско-Полянского района, обыгравшая в финале сборную Марьяновского района. Третьими стали тарские волейболисты.

Стоит отметить, что последние годы лидирующие позиции на турнире удерживают именно победители прошлогоднего форума — волейболисты Русско-Полянского района. Они выигрывают турнир пятый раз за последние шесть лет. Причем, в решающих матчах были побеждены четыре (!) разные команды. То есть, для русско-полянцев авторитетов не существует.

Заметим, что на первых турнирах успешно выступали команды Правительства Омской области и Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта — до недавнего времени неизменные участники Мемориала. Так, спортсмены Правительства с 1999 по 2004 годы пять раз входили в тройку лучших, а представители Минспорта даже выигрывали турнир в 2003 году.

Среди тех, кто в разные годы участвовал в соревнованиях памяти Михаила Руденка, были министр культуры Владимир Телевной, министр строительства и жилищно-коммунального комплекса Виталий Эрлих , министр спорта Александр Фабрициус , глава Азовского района Бруно Рейтер, глава Кормиловского района Иосиф Ровейн и другие VIP-игроки.

Добавим, что на домашнем турнире давно не побеждал Полтавский район. Однако хозяева площадки регулярно попадают в призеры. Последний такой успех датирован 2011 годом. Всего же представители Полтавского района выигрывали турнир 5 раз (2005-2007, 2009, 2011). Чаще других на верхнюю ступень пьедестала поднималась команда Азовского района, выигрывавшая Мемориал 7 раз — в 1999, 2000, 2002, 2004, 2008, 2010 и 2014 годах.

Для справки:

Волейбольный турнир организован в 1999 году по инициативе Администрации Полтавского района и областного комитета по физической культуре и спорту в память о Михаиле Руденке. Начав свой путь с профессии учителя, с 1980 по 1992 годы он занимал пост замглавы Полтавского района. В этот период Михаил Руденок активно развивал спортивную инфраструктуру находившихся в его ведении хозяйств, инициировал строительство универсальных спорткомплексов. Кроме того, руководил оргкомитетами районных праздников «Королева спорта» и «Снежинка». Стараниями Михаила Руденка обрела жизнь традиция проводить массовые спортивные мероприятия в отдельных селах Полтавского района.

Михаил Руденок личным примером старался популяризировать занятия физкультурой и спортом среди своих подчиненных. Неоднократно участвовал в турнирах по армрестлингу, был призером различных соревнований. Продолжением этих усилий стала организация по инициативе Руденка спартакиад госслужащих, которую после 12-летнего перерыва возобновили в 2018 году. Но именно в 1994-м, вступив в должность заместителя руководителя Омской области, Михаил Александрович расширил свою социальную деятельность до масштабов всего региона.

За педагогические и организационные инновации, в том числе развитие ученических производственных бригад и создание детских домов семейного типа, Михаил Руденок был удостоен званий «Отличник народного образования», «Заслуженный учитель Российской федерации» и ордена «Знак Почета».