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Российские премии Фонда Citi в области микропредпринимательства
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Российские премии Фонда Citi в области микропредпринимательства 

Банки Сегодня 1 час назад
Фото: Банки Сегодня
Российские премии Фонда Citi в области микропредпринимательстваПеред торжественной церемонией будет организован круглый стол на тему «Опыт и перспективы поддержки микропредпринимательства в России».
Заседание конкурсной комиссии, на которой были определены имена победителей нынешнего конкурса, состоялось 16 марта 2018 года.
С программой торжественной церемонии можно ознакомиться на странице мероприятия https://cmarus.timepad.ru/event/691443/
Для участия в мероприятии просьба пройти регистрацию на той же странице https://cmarus.timepad.ru/event/691443/
Обращаем ваше внимание, что общее количество участников торжественной церемонии ограничено.
По вопросам, связанным с участием в торжественной церемонии, пожалуйста, обращайтесь к Анастасии Демиденко по тел. +7 (495) 258-68-31, 258-87-05 или по электронной почте: ademidenko@rmcenter.ru  По вопросам аккредитации СМИ пишите: eleontieva@rmcenter.ru — Елене Леонтьевой
С наилучшими пожеланиями, Оргкомитет
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