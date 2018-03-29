Российские премии Фонда Citi в области микропредпринимательства

Российские премии Фонда Citi в области микропредпринимательстваПеред торжественной церемонией будет организован круглый стол на тему «Опыт и перспективы поддержки микропредпринимательства в России».

Заседание конкурсной комиссии, на которой были определены имена победителей нынешнего конкурса, состоялось 16 марта 2018 года.

С программой торжественной церемонии можно ознакомиться на странице мероприятия https://cmarus.timepad.ru/event/691443/

Для участия в мероприятии просьба пройти регистрацию на той же странице https://cmarus.timepad.ru/event/691443/

Обращаем ваше внимание, что общее количество участников торжественной церемонии ограничено.

По вопросам, связанным с участием в торжественной церемонии, пожалуйста, обращайтесь к Анастасии Демиденко по тел. +7 (495) 258-68-31, 258-87-05 или по электронной почте: ademidenko@rmcenter.ru По вопросам аккредитации СМИ пишите: eleontieva@rmcenter.ru — Елене Леонтьевой

С наилучшими пожеланиями, Оргкомитет