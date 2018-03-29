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Танцевальная пара из Карелии стала чемпионом на соревнованиях в Москве
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Танцевальная пара из Карелии стала чемпионом на соревнованиях в Москве 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Главное событие в мире спортивных бальных танцев собрало представителей из 70 регионов страны.
В московском выставочном центре «Крокус Экспо» состоялось главное событие сезона в мире спортивных бальных танцев — третий блок Чемпионатов и первенств России. Масштабы соревнований впечатляют: 70 регионов, 140 городов –участников, более 500 спортивных пар и огромная зрительская аудитория.
Федерацию танцевального спорта Республики Карелия на соревнованиях представил танцевальный клуб «Ритм». И представил достойно: чемпионами по Секвею среди профессионалов стали тренеры клуба Денис Кихтенко и Галина Акопян. 7 апреля они будут участвовать в Чемпионате мира по танцевальному спорту.
Секвей — сложнейшая композиция, которая исполняется одной парой на паркете в течение трех минут. Танцоры должны показать не просто мастерство, а настоящее танцевальное шоу, которое заставит зрителя переживать искренние эмоции, — рассказали в танцевальном клубе «Ритм».
Хорошие результаты показали и другие участники. В европейской программе Андрей Анисько и Анастасия Ванюкова стали 16 парой из 160, Никита Ютин и Дарья Хмелева — 48 из 162, Вениамин Тимофеев и Ксения Пахомова — 41 место из 160 пар.
К слову, 14 и 15 апреля в Карелии состоится первенство Северо-Запада и Чемпионат Карелии по танцевальному спорту.
По материалам: ptzgovorit.ru
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