Танцевальная пара из Карелии стала чемпионом на соревнованиях в Москве

Главное событие в мире спортивных бальных танцев собрало представителей из 70 регионов страны.

В московском выставочном центре «Крокус Экспо» состоялось главное событие сезона в мире спортивных бальных танцев — третий блок Чемпионатов и первенств России. Масштабы соревнований впечатляют: 70 регионов, 140 городов –участников, более 500 спортивных пар и огромная зрительская аудитория.

Федерацию танцевального спорта Республики Карелия на соревнованиях представил танцевальный клуб «Ритм». И представил достойно: чемпионами по Секвею среди профессионалов стали тренеры клуба Денис Кихтенко и Галина Акопян. 7 апреля они будут участвовать в Чемпионате мира по танцевальному спорту.

Секвей — сложнейшая композиция, которая исполняется одной парой на паркете в течение трех минут. Танцоры должны показать не просто мастерство, а настоящее танцевальное шоу, которое заставит зрителя переживать искренние эмоции, — рассказали в танцевальном клубе «Ритм».

Хорошие результаты показали и другие участники. В европейской программе Андрей Анисько и Анастасия Ванюкова стали 16 парой из 160, Никита Ютин и Дарья Хмелева — 48 из 162, Вениамин Тимофеев и Ксения Пахомова — 41 место из 160 пар.

К слову, 14 и 15 апреля в Карелии состоится первенство Северо-Запада и Чемпионат Карелии по танцевальному спорту.