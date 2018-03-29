Тайны великих отравителей

Современная история хранит в себе множество фактов таинственных смертей великих людей. Например, Григория Распутина отравил князь Юсупов при помощи пирожных, обильно сдобренных цианистым калием.

Королева Франции Мария Медичи имела прекрасное кольцо с большим сапфиром. Украшение было резервуаром, в котором известная отравительница хранила яд. Сама Мария Медичи тоже умерла от отравления.

Кто хотел прервать жизнь российских императоров Александра III и Николая I? Интересные факты из истории великих отравлений — только на 18-й кнопке в программе «Секретные материалы» 30 марта в 16:15 на телеканале «МИР»

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