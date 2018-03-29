В Гусеве состоялся решающий матч Чемпионата области по хоккею

На льду встретились лучшие команды первенства «Ледокол» и «Альянс». Не обошлось и без серии буллитов.

Стремительный проход по флангу. Самый быстрый нападающий чемпионата Кирилл Виноградова наносит мощный удар. Однако, вратарь «Ледокола» с такими бросками справляется без труда.

— У «Ледокола» дома мощная поддержка трибун. Однако, игра идёт на встречных курсах. После первого периода.

Во втором периоде обе дружины взвинтили темп. В средней зоне шайба практически не задерживается. Голкипер «Альянса» теряет клюшку, на несколько мгновений ворота остаются пустыми.

Гусевцы таким подарком не воспользовались, но, натиск на ворота соперника не ослабили. Андрей Цуканов бросает шайбу в правый верхний угол от вратаря и на 26-й минуте встречи выводит свою команду вперёд.

Гости бросились отыгрываться, но, привычные схемы «Альянса» в нападении сегодня не работают.

— Защитники плотно играют, хорошо обороняются. Не дают проходить, сваливают в углы.

Однако, всего за 20 секунд до конца периода, Кирилл Виноградов счёт сравнивает. 2:2. В перерыве гусевцы решают, как изменить рисунок игры.

Максим Прижигалинский, тренер «Ледокол»:

— Только зашли в зону, бросок и на добивание, не надо играть в этот широкий хоккей, это не та команда, с которой так можно играть.

В заключительном игровом отрезке драматургия матча становится напряжённой благодаря удалениям в команде хозяев, а затем гостей. Однако, решить спор в основное время встречи не получается.

Борис Худалов, вратарь, «Ледокол»:

— Я считаю, что команда сыграла хорошо, защитники отлично сегодня выручали и бросались под шайбу, команда отлично сыграла, я горд за свою команду.