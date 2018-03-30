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«Тосно» погасил долги по зарплате игрокам за январь
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«Тосно» погасил долги по зарплате игрокам за январь 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко рассказал о том, как решаются финансовый проблемы в клубе. По его словам, игрокам выплачены долги по зарплате за январь.
"На сегодня мы выплатили долги по зарплате за январь. Помог не губернатор, у нас есть основной спонсор, ведь никто от нас не отказывается. Речь идет о сумме чуть меньше, чем 30 млн рублей. Про будущее ничего не могу сказать. Мы ищем потенциальных спонсоров, но на данный момент загадывать ничего не буду. Многое будет зависеть от того, как выступим в чемпионате и Кубке страны", — цитирует гендиректора клуба из Ленинградской области ТАСС.
В феврале 2018 года футболисты «Тосно» стали бойкотировать участие в тренировочном процессе и в товарищеских матчах из-за долгов по зарплате.
Ранее палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) запретила «Тосно» регистрировать новых футболистов из-за долгов перед бывшими игроками клуба.
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