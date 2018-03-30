Звёзды хоккея сыграют в Красноярске благотворительный матч 

На льду встретятся представители власти, общественники и команда «Легенды хоккея», в состав которой входят олимпийские чемпионы Сергей Бабинов, Игорь Болдин, Вячеслав Буцаев, чемпионы мира Евгений Давыдов, Александр Голиков, Владимир Голиков и другие. Президент клуба — Александр Якушев, двукратный олимпийский чемпион.
Игра состоится 13 апреля в 20:00 в «АренеСевер». Все вырученные средства направят в красноярскую региональную общественную организацию «Открытые сердца».
Кстати, в преддверии матча для воспитанников детских спортивных школ планируют организовать мастер-классы легенд хоккея, а также фото — и автограф-сессии.