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Звёзды хоккея сыграют в Красноярске благотворительный матч
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Звёзды хоккея сыграют в Красноярске благотворительный матч 

АиФ Красноярск 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
На льду встретятся представители власти, общественники и команда «Легенды хоккея», в состав которой входят олимпийские чемпионы Сергей Бабинов, Игорь Болдин, Вячеслав Буцаев, чемпионы мира Евгений Давыдов, Александр Голиков, Владимир Голиков и другие. Президент клуба — Александр Якушев, двукратный олимпийский чемпион.
Игра состоится 13 апреля в 20:00 в «АренеСевер». Все вырученные средства направят в красноярскую региональную общественную организацию «Открытые сердца».
Кстати, в преддверии матча для воспитанников детских спортивных школ планируют организовать мастер-классы легенд хоккея, а также фото — и автограф-сессии.
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