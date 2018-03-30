Звёзды хоккея сыграют в Красноярске благотворительный матч

Игра состоится 13 апреля в 20:00 в «АренеСевер». Все вырученные средства направят в красноярскую региональную общественную организацию «Открытые сердца».

Кстати, в преддверии матча для воспитанников детских спортивных школ планируют организовать мастер-классы легенд хоккея, а также фото — и автограф-сессии.