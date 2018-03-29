Матвиенко: II Евразийский женский форум обещает быть масштабнее предыдущего

Такую задачу ставят перед собой организаторы, которые провели вчера заседание в Совете Федерации . «Нам вместе предстоит провести очень крупное, очень важное международное мероприятие с программой мирового уровня, потому всем нам предстоит серьезная совместная работа», — сказала, открывая заседание оргкомитета, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко

Евразийский женский форум — одна из крупнейших международных площадок для обсуждения роли женщин в современном обществе. Он нацелен на консолидацию и развитие сотрудничества женщин-лидеров в целях решения актуальных проблем и упрочения атмосферы доверия и взаимопонимания в мире на основе универсальных ценностей гуманизма, прав и достоинства. Новая встреча женщин со всего мира пройдет в Санкт-Петербурге 20-21 сентября этого года.

"Предстоящий форум обещает быть намного масштабнее предыдущего. Напомню, в первом форуме приняли участие делегации из 80 стран. А сейчас уже направлено 360 приглашений в 157 государств", — отметила Матвиенко. Практически все международные структуры, имеющие отношение к женской проблематике, уже заявили о намерении приехать в Северную столицу России. В их числе представители Совета Европы , Межпарламентского союза, ОБСЕ БРИКС и др.

Международные организации (в том числе ЮНИДО, ЮНЕСКО АТЭС , БРИКС, ВОЗ ) планируют организовать собственные дискуссионные сессии, заседания, презентации. Впервые в России планируется проведение заседания женской деловой «двадцатки» под руководством ее председателя Сюзаны Бальбо. «Все это свидетельствует о высоком авторитете форума и актуальности вопросов его повестки», — отметила Матвиенко.

На второй день форума намечена масштабная акция, приуроченная к Международному дню мира, который ежегодно отмечается 21 сентября. Будет во второй раз вручена премия форума «Общественное признание» тем, кто достиг больших успехов в бизнесе, кто «борется за мир, ведет большую благотворительную деятельность», рассказала сенатор Людмила Бокова