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Пулевая стрельба. X — окружная комплексная Спартакиада «Кубок Префекта-2018»
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Пулевая стрельба. X — окружная комплексная Спартакиада «Кубок Префекта-2018» 

Управа района Крюково 1 час назад
Фото: Управа района Крюково
28 марта 2018 года в городском стрелковом тире ДОСААФ прошли соревнования X–окружной комплексной Спартакиады «Кубок Префекта-2018», по пулевой стрельбе среди ветеранов, в рамках городской Московской межокружной Спартакиады пенсионеров города Москвы. Лично-командные соревнования проводились по стрельбе из пневматической винтовки, в положении стоя, расстояние до мишени 10 метров.
В данных соревнованиях приняла участие сборная команда района Крюково, которая в упорной, напряжённой борьбе заняла первое командное место.
Состав и результаты участников команды Крюково в личном первенстве
Женщины
1 место Тимонина Наталья — 70 очков
3 место Алиева Галина — 53 очка
6 место Полякова Ольга — 27 очков
Мужчины
1 место Иванов Валерий — 54 очка
4 место Сапенский Владимир — 39 очков
7 место Санин Геннадий — 33 очка
8 место Косарев Виктор — 32 очка
Общекомандный зачёт первенства
1 место Крюково — 124 очка
2 место Силино — 114 очков
3 место Матушкино — 77 очков
4 место Старое Крюково — 63 очка
5 место Савёлки — 51 очко
Молодцы! Всем спасибо за активное и результативное участие
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