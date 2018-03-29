28 марта 2018 года в городском стрелковом тире ДОСААФ прошли соревнования X–окружной комплексной Спартакиады «Кубок Префекта-2018», по пулевой стрельбе среди ветеранов, в рамках городской Московской межокружной Спартакиады пенсионеров города Москвы. Лично-командные соревнования проводились по стрельбе из пневматической винтовки, в положении стоя, расстояние до мишени 10 метров.
В данных соревнованиях приняла участие сборная команда района Крюково, которая в упорной, напряжённой борьбе заняла первое командное место.
Состав и результаты участников команды Крюково в личном первенстве
Женщины
1 место Тимонина Наталья — 70 очков
3 место Алиева Галина — 53 очка
6 место Полякова Ольга — 27 очков
Мужчины
1 место Иванов Валерий — 54 очка
4 место Сапенский Владимир — 39 очков
7 место Санин Геннадий — 33 очка
8 место Косарев Виктор — 32 очка
Общекомандный зачёт первенства
1 место Крюково — 124 очка
2 место Силино — 114 очков
3 место Матушкино — 77 очков
4 место Старое Крюково — 63 очка
5 место Савёлки — 51 очко
Молодцы! Всем спасибо за активное и результативное участие