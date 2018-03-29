Пулевая стрельба. X — окружная комплексная Спартакиада «Кубок Префекта-2018»

28 марта 2018 года в городском стрелковом тире ДОСААФ прошли соревнования X–окружной комплексной Спартакиады «Кубок Префекта-2018», по пулевой стрельбе среди ветеранов, в рамках городской Московской межокружной Спартакиады пенсионеров города Москвы. Лично-командные соревнования проводились по стрельбе из пневматической винтовки, в положении стоя, расстояние до мишени 10 метров.

В данных соревнованиях приняла участие сборная команда района Крюково, которая в упорной, напряжённой борьбе заняла первое командное место.

Состав и результаты участников команды Крюково в личном первенстве

Женщины

3 место Алиева Галина — 53 очка

Мужчины

4 место Сапенский Владимир — 39 очков

7 место Санин Геннадий — 33 очка

Общекомандный зачёт первенства

1 место Крюково — 124 очка

2 место Силино — 114 очков

3 место Матушкино — 77 очков

4 место Старое Крюково — 63 очка

5 место Савёлки — 51 очко

Молодцы! Всем спасибо за активное и результативное участие