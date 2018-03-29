Самарские пловцы завоевали 11 медалей на чемпионате России (ПОДА)

Сергей Сухарев завоевал два золота (50 метров вольным стилем, 100 метров комплексным плаванием), два серебра (100 метров вольным стилем, 200 метров комплексным плаванием), одну бронзу (100 метров на спине). Также в его активе новый рекорд России на дистанции 50 метров вольным стилем.

Вячеслав Ленский выиграл золото (100 метров на спине) и две бронзы (100 метров брассом, 100 метров комплексным плаванием). Ганечкин Константин завоевал бронзу на дистанции 100 м на спине. Запевалова Марина стала второй на дистанции 100 м комплексным плаванием. На этой же дистанции Алексей Кныш занял третье место. В общекомандном зачете Самарская область заняла 8 место.

Стоит особо отметить Кирилла Пульвера, Альбину Петрукович и Василия Беляева , которым нехватило совсем немного, чтобы попасть в призы, но в то же время они выполнили норматив Мастера Спорта России. Еще одна юная спортсменка в команде Татьяна Безногова значительно улучшила свои результаты и подбирается к достижению очередного спортивного звания.