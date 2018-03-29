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Опасная рыбалка: «МИР 24» отправился в рейд по тонкому льду
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Опасная рыбалка: «МИР 24» отправился в рейд по тонкому льду 

Мир24 52 минуты назад
Фото: Мир24
Рыбаки испытывают лед на прочность. Ради улова они готовы рисковать своей жизнью. Запретить выходить людям на водоемы спасатели не могут, поэтому остается только проводить рейды. В рейд отправился и корреспондент телеканала «МИР 24» Сергей Поляков. Прочность мартовского льда толщиной даже более 40 сантиметров мнимая, поскольку структура льда — неоднородная, объясняют спасатели. Две трети — это намерзший сверху снег, весеннее солнце за считанные дни сделает залив экстремально опасным для рыбаков. «Лед в общем плотный, но есть места с промоинами, а там клев, как правило, хороший. Поэтому рыбаки и проваливаются», — поясняет начальник поисково-спасательной станции «Рублёво» Андрей Макаревич. { Тает лед  Под водой исчезнут США, Канада и Европа
Бухта Живописная в Москве — место популярное. Ехать далеко рыбакам не надо — жилые дома стоят прямо на берегу. Даже в будни на льду вырастают целые палаточные городки. В период таяния льда дежурство спасатели несут круглосуточно и каждые два часа выходят на патрулирование в акваторию на катере на воздушной подушке. Это транспортное средство за считанные секунды способно доставить спасателей в любую точку залива. «Хивус» — машина универсальная, работает и днем, и ночью. И на льду, и на воде. Катер на воздушной подушке развивает скорость до 90 километров в час, так что время реагирования в зоне ответственности группы — всего одна минута. Запретить рыбную ловлю городские спасатели не могут. Ограничиваются профилактическими беседами — объясняют правила безопасного поведения на льду.
«Большая просьба соблюдать меры безопасности. Вы не первый раз замужем. Вот для вас бумажечка. Если какая-то проблема возникнет, звоните напрямую», — говорит спасатель заядлому рыбаку.
Весенний лед, напоминают спасатели, не прощает ошибок. Осторожность и здравый смысл — залог безопасной ледовой рыбалки.
Напомним, что на этой неделе в Мытищах мужчина вытащил из полыньи 16-летнюю девушку. Она провалилась под лед, пока делала фотографии.
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