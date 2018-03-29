Традиционная подборка рекламных роликов

«Фишки» московского транспорта, триатлон, белорусские бабушки и многое другое в традиционнной подборке рекламных роликов.

Шины Maxxis стали частью «команды» триатлета Виктора Осокина

Ключевая digital-история «Каждый день» в рамках рекламной кампании производителя шин Maxxis #возможностьпроявитьсебя рассказывает о Российском триатлете Викторе Осокине — многократном участнике соревнований на железную дистанцию.

Это история о нелегком пути атлета к соревнованиям: ежедневные ранние подъёмы, ледяная вода, постоянная борьба с внешними и внутренними преградами. Это история о преодолении и уверенности в команде.

А что, если именно путь оказывается важнее подиума на соревнованиях? Что, если во время пути ты находишь истинного себя и отвечаешь себе на все сбивающие с толку вопросы? Что, если не существуют никаких «но»?

В рассказанной истории летние шины Maxxis HP5 становятся надёжной и незаменимой частью «команды» Виктора Осокина на каждый день. Шины помогают триатлету в борьбе с самим собой, поддерживают на спортивном пути, и, в конечном итоге, дают возможность проявить себя.

Цель — увеличение продаж

Задачи:

привлечение потребителя к бренду путем повышения узнаваемости

формирование лояльности к бренду через образ высоко-технологичного и надежного продукта

информирование потребителей о новинке: летние шины Premitra HP5 Разработкой идеи и продакшном видео занималось агентство 29 PRODUCTION. Команда проекта обратила свое внимание на триатлон, который в российском рекламном медиа-пространстве ранее не был заметен.

DDB и Lipton заставили героя своих роликов есть чили и морских ежей

Герой новой кампании чая Lipton — путешественник Андрей Бедняков . После поедания острого чили, жареных скорпионов, змеиного супа и морских ежей ему ничего не остается, кроме как запить всё съеденное (или хотя бы опробованное) новым облепиховым Lipton Ice Tea.

Ешь. Выплевывай. Запивай Липтоном. Такую схему пришлось использовать в своих путешествиях Андрею Беднякову. В новом…

Опубликовано DDB Russia 27 марта 2018 г.

О чём молчит папа?

Бренд детского питания Friso (FrieslandCampina) впервые вышел на рынок с локальной рекламной кампанией «О чем молчит папа?», в поддержку которой выпустил ролик на ТВ.

Разработкой видеоролика занималось агентство NOW.

Brusnika Agency раскрыло все «фишки» московского транспорта

Московский транспорт запустил новый поезд и новый автобус в столице, необходимо было коротко и емко раскрыть новые «фишки» каждого вида транспорта: зарядки внутри вагона и на остановках, сквозной проход, новые системы климат-контроля, индикаторы открытия и закрытия дверей, удобство перемещения с коляской и другие.

Из анимированного проекта рождается настоящии? современныи? транспорт, едущии? по артериям большого города.

Визуально каждый ролик разделен на 2 части: графическая сборка проекта поезда и автобуса и реальность — как новый транспорт выглядит в настоящей жизни.

Ролики размещались на ТВ, интернет-площадках, экранах московского транспорта и аэроэкспрессах. Разработкой рекламы занималось агентство Brusnika Agency (по заказу digital-агентства « Dalee »)

Jacobs вдохновляет мечтателей в кампании «Мечтай с открытыми глазами»

Старт кампании дал видеоролик, который в игровой манере повествует о реальной истории Саши Бортич — одной из самых востребованных молодых актрис страны и амбассадора кампании.

«Никто за вас ничего не добьётся. Мечтать с открытыми глазами — значит сделать выдох, перерыв в долгой и упорной работе на пути к заветной цели. Верьте в себя и помните — в этом мире возможно всё, если захотеть», — такой рецепт Бортич дает всем, кто еще только начинает путь к заветной цели.

Саша упорно шла к детской мечте стать актрисой — несмотря на то, что её преследовали неудача за неудачей. Своим примером актриса показывает: тот, кто идёт к мечте не сдаваясь, обязательно возьмёт своё.

Вкусные ролики от белорусского агентства Salmon Graphics

Варение — традиционный продукт домашнего производства. Хранителями оригинальных традиций приготовления варения являются… Бабушки.

Настоящее бабушкино варенье, настоящие бабушкины рецепты — разве можно такую идею реализовывать с актёрами? Команда проекта решила: раз мы рассказываем про варенье, сваренное по настоящим бабушкиным рецептам, значит, эти рецепты должны озвучивать самые что ни на есть настоящие бабушки.

На поиски героинь была отправлена целая экспедиция. Продакшн-студия MediaCube совершила не одну вылазку по белорусским сёлам и весям, чтобы найти самых разговорчивых и харизматичных бабушек для съемок. Говор, манера речи, привычка перебивать друг друга и отходить от темы разговора — ключевые факторы выбора героинь.

Агентство Salmon Graphics продолжило развивать идею с бабушкиными рецептами и через радио. Креативная команда пофантазировала на тему того, как бы звучал разговор между бабушками-соседками, живущими где-то за границей, если бы они разговаривали, как белорусские бабушки.

Оскароносный режиссер создал заставку для «Киностудии КИТ»

В 21 секунду вписано фантазийное путешествие маленького мальчика по прекрасному миру воображения: от крутого спуска на скейтборде, через виражи океанских волн, — до полёта верхом на синем ките, который является символом Группы Компаний ГПМ КИТ. Заставка имеет русскую и английскую вариации.

Художественное произведение выполнено в уникальной и трудоёмкой технике «ожившей живописи» — анимационный ролик создавался на стекле масляными красками. Каждый отдельный кадр — это наложение одного слоя краски поверх другого, без возможности что-либо исправить. Подробнее на Sostav.

CASTROL EDGE сыграл в NEED FOR SPEED на российском ТВ В новой рекламной кампании премиального моторного масла профессиональный гонщик и геймер соревнуются в экстремальном вождении по мотивам популярной компьютерной игры. Адаптацией ролика для российского ТВ занималось агентство Ogilvy Group Russia.

Геймер и гонщик проходят реальный маршрут, полный бездорожья, крутых поворотов и узких каньонов на специально оборудованном Ford Mustang, однако при этом управляют автомобилем как в видеоигре. Главная сложность испытания заключается в том, что оба соперника могут наблюдать за гонкой только со стороны — вид привычный для управления в компьютерной игре, но не для управления реальным автомобилем. Подробнее на Sostav.

«МегаФон» снял летний ролик с танцующими муравьями

В ролике визуализировано то чувство, когда больше не нужно думать про ограничения, нужно просто наслаждаться музыкой. Героиня видео начинает танцевать под оригинальный трек группы «Uma2rman», а затем, оставив музыку включенной, к ее танцу присоединяются муравьи в парке. Подробнее на Sostav.

МТС рассказал о необычных зависимостях в серии ярких роликов

Кампанию из 10 коротких видео для МТС придумало агентство Mosaic и реализовала команда Zebra Hero.

Ролики рассказывают о самых разных зависимостях, которые не так опасны, зато очень понятны многим из нас: музыкозависимость, кроссовкозависимость, чатозависимость и другие. МТС в своем слогане поясняет — «какая бы ни была зависимость, твой тариф зависит только от тебя». Больше информации и роликов на Sostav.

Креаторы вдохновились простым и понятным инсайтом: в жизни каждого бывают такие моменты, когда очень надо попасть в магазин, но из-за различных обстоятельств не получается этого сделать. Так появилась кампания «Когда вам очень на дом». Подробнее на Sostav.

Новые ироничные ролики от «Яндекс. Маркета» стартовали на ТВ Новая рекламная кампания построена вокруг инсайта: «когда вы купили то, о чем мечтали, да еще и по лучшей цене, вы не захотите с этим расставаться». Главные герои роликов не могут нарадоваться своим выгодным покупкам. И уж тем более не хотят ими ни с кем делиться. Подробнее на Sostav.

Red Pepper Film продолжает продвигать «Дядю Ваню» с помощью трогательных короткометражек

Короткометражка «Голос моря», продвигающая бренд овощных консервов, рассказывает о любви, для которой нет преград, и об ожидании чуда, которое становится движущей силой в жизни главного героя.

Каждую неделю рыбак из Сочи Иван устраивается поудобнее перед экраном телевизора с лотерейным билетом в надежде выиграть главный приз. На джекпот у него серьезные планы: собственная яхта и поездка в Турцию.

Однако с путешествиями пришлось повременить. Иван глухой, и когда он теряет свой слуховой аппарат в море, планы на грядущие приобретения и на жизнь в целом резко меняются. Подробнее на Sostav.

L'One примерил на себя самые разные образы в рекламе жвачки Five

Во время съемок ролика L'One стал барабанщиком, художником и баскетболистом. При этом все трюки были исполнены самим артистом без дублеров. Больше информации и роликов на Sostav.

Светлаков стал гонщиком тюнингованного трактора в новой рекламе «Билайн»

Драйв скорости символизирует ускорение 4G-интернета «Билайн» в Московской области.

Сцена дрифта снималась с двух камер одновременно и требовала особой координации всех действующих лиц. Вокруг героя Сергея Светлакова с огромной скоростью носились тракторы, багги и мотоповозки в окружении языков пламени. Подробнее на Sostav.

«Бесстрашный и независимый»: New Balance представил новую бренд-платформу

Адаптацию рекламных материалов для России осуществляло агентство Media Instinct. За медиаразмещение на российском рынке отвечало агентство Horizon Media, OMD OM Group Russia.

Рекламный ролик, выпущенный в рамках кампании, снят на соотношение сторон 4:3, и это сознательный выбор, который подчеркивает верность бренда своему стилю и позволяет выделяться в ряду остальных рекламных материалов, снятых на широкий формат.

«Мы хотим подчеркнуть важность понятия индивидуальности на примере по-настоящему независимых личностей, которые меняют правила игры. Наша цель — вдохновить людей во всем мире проявить лучшую версию себя», — поясняет Крис Дэвис , вице-президент по международному маркетингу New Balance. Подробнее на Sostav.

DNS вывез в лес генерального директора компании

Жертва нового провокационного ролика от бренда — генеральный директор компании Дмитрий Алексеев . Именно его вывозит в лес недовольная жена, заставляя искать подаренные ранее подарки.

Представители DNS, опираясь на горький опыт первого праздничного видео, заранее предупреждают: «данный ролик от начала до конца представляет собой комическую фантазию». Подробнее на Sostav.

Владимир Путин сыграл в пас в проморолике ЧМ-2018

На видео звезды мирового футбола чеканят мяч. Им необходимо «набить» ровно 100 раз, а помогают им президент России Владимир Путин и глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино . Финальный сотый удар по мячу Путин нанес головой.

Raffaello к 8 марта: любовь против стереотипов

Raffaello в своей праздничной кампании заявляет: мы разные, но мы равны в своём праве быть самими собой и быть любимыми.

Видеоролик призывает влюблённых ценить друг друга такими, какие они есть, беречь уникальность своих отношений. Каждая из десяти историй вдохновлена примерами из жизни создателей ролика — и сопровождается столь же реальным стереотипом. Больше кампаний к 8 марта на Sostav.

Накануне 8 Марта мы в Mail.Ru Group решили рассказать, насколько для наших близких важно внимание и офлайн-общение.

В трогательном видео компания предлагает отложить телефон и подарить свою любовь лично. Ведь длинные выходные, на самом деле, для этого и созданы. Больше кампаний к 8 марта на Sostav.

Вирусное поздравление от PANDORA

Ролик об идеальной женской мести, приуроченный к 8 марта и запуску интернет-магазина PANDORA, набрал почти более 4 млн просмотров в VK. Больше кампаний к 8 марта на Sostav.

Adrenaline Rush запустил новую коммуникационную кампанию

Героями новой рекламной серии Adrenaline Rush стали как приглашенные актеры, так и реальные люди, которые сыграли в роликах самих себя. Зритель застает их «за секунду до» совершения действия — в волнении, предвкушении, в тот самый момент выброса адреналина. Бренд утверждает, что испытывать эти чувства здорово, а все задуманное «стоит свеч».

Серия видеороликов сопровождается короткими документальными фильмами — историями от имени реальных героев. Креативная идея рекламной кампании принадлежит агентству Friends Moscow. Производством занималась студия Stereotactic под руководством режиссера Noah Conopask.

#вместоденег: «Альфа-Банк» запустил новую рекламную кампанию

В рамках трехлетнего сотрудничества «Альфа-Банк» и агентство McCann Erickson Moscow представляют новую совместную работу. Кампания приурочена к запуску нового для банка продукта — карты рассрочки #вместоденег платежной системы Mastercard.

Главным героем ТВ-кампании становится один из обладателей карты #вместоденег — шоумен Тимур Родригез . Он едет на край света за подарком для любимой, где, к его удивлению, тоже принимают карту #вместоденег. Подробнее на Sostav.

6 смертей за минуту от РА «Восход»

Новое нестандартное видео от РА «Восход» продвигает продукцию «Лаборатории Касперского» . На протяжении всего ролика его главный герой умирает самыми разными смертями: в висок прилетает шарик для гольфа, а курьер не удерживает бутыли для кулера.

«Вы зря каждый день умираете на работе, если ваш бизнес не защищен», — сообщается в конце ролика. Подробнее на Sostav.

«Ути-пути»: BBDO Moscow и Whiskas выпустили продолжение «Котозависимости»

В новой серии роликов от BBDO Moscow и Whiskas котозависимые показывают друзьям и коллегам, как питомцы встречают их дома, засыпают в умилительных позах и просто живут рядом с ними. Больше информации и роликов на Sostav.