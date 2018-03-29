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Дуров назвал причину сбоя в Telegram
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Дуров назвал причину сбоя в Telegram 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
Создатель «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров объяснил причины масштабного сбоя в мессенджере. Об этом он рассказал в Twitter.
По его словам, проблемы в работе Telegram начались из-за отключения электричества в серверном кластере. «Работаем, чтобы исправить это с нашей стороны, но многое зависит от того, когда сотрудники центра обработки данных приведут энергетическое оборудование в порядок», — заявил Дуров.
Пользователи пожаловались на невозможность подключения к Telegram около 11 утра по московскому времени 29 марта. Проблемы испытывали некоторые жители Европы, Ближнего Востока и в стран СНГ.
20 марта руководители Роскомнадзора дали Telegram 15 дней на то, чтобы те предоставили информацию, необходимую для расшифровки сообщений пользователей. Однако Дуров назвал угрозы заблокировать мессенджер бесполезными.
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