Дуров назвал причину сбоя в Telegram

Создатель «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров объяснил причины масштабного сбоя в мессенджере. Об этом он рассказал в Twitter.

По его словам, проблемы в работе Telegram начались из-за отключения электричества в серверном кластере. «Работаем, чтобы исправить это с нашей стороны, но многое зависит от того, когда сотрудники центра обработки данных приведут энергетическое оборудование в порядок», — заявил Дуров.

Пользователи пожаловались на невозможность подключения к Telegram около 11 утра по московскому времени 29 марта. Проблемы испытывали некоторые жители Европы, Ближнего Востока и в стран СНГ.