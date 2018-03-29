В снегу, на ледяной горке и надувной балке шестьдесят участников преодолеют новую «Гонку Ямала»

В Тарко-Сале на Окунёвой горе 7 апреля впервые пройдет массовый забег «Гонка Ямала». Участников ждет трасса протяженностью в пять километров со сложными и не очень препятствиями. Принять участие в соревнованиях можно как в одиночку, так и собрав команду по 6 человек.

«Это совершенно новое мероприятие, в котором участники смогут испытать драйв, пройдя серию сложных испытаний в суровых условиях Арктики. Ямальцев ожидают различные препятствия — ледяная горка, на которую надо будет забраться с помощью веревок или преодолеть надувную балку в рост человека и многое другое», — рассказали корреспонденту ИА «Север-Пресс» в центре развития туризма ЯНАО.

Ожидается, что в гонке примут участие 60 человек из Тарко-Сале, Муравленко, Ноябрьска, Губкинского. Победителям вручат дипломы, кубки и жетоны «Гонка Ямала».

Отметим, полюбившаяся жителям Тарко-Сале военно-спортивная игра «Гонка героев» собирает с каждым годом все больше новых участников.