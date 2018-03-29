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Мария Ласицкене: Ждите высоких результатов и рекордов в новом сезоне
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Мария Ласицкене: Ждите высоких результатов и рекордов в новом сезоне 

Советский спорт 41 минуту назад
«Мой сезон начался вчера — я приступила к тренировкам. Впереди почти полгода тяжелой работы, соревнований и переездов. Начинаем с новыми силами, с новой энергией. Мы хорошо отдохнули, набрались сил, так что болейте за нас и ждите высоких результатов и рекордов», — сообщила Ласицкене, которую цитирует ТАСС.
Ласицкене — чемпионка мира 2017 в Лондоне и Бирмингеме. В Берлине с 7 по 12 августа 2018 года состоится чемпионат Европы. Первым стартом для россиянки станет этап «Бриллиантовой лиги» 12 мая в Шанхае.
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