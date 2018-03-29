Ласицкене: знаю, насколько это сложно — работать журналистом

Российская легкоатлетка Мария Ласицкене на церемонии награждения премией «Серебряная лань» поделилась мнение о работе журналистов.

«Журналисты — первые люди, с кем мы общаемся. Кто, как не журналисты, знает, кто лучше? Очень приятно быть в числе лучших. Было интересно попасть в журналистскую среду. У меня уже есть эта награда, но лично я ее ещё не получала.

Мне специфика работы журналиста более знакома в силу статуса жены представителя этой профессии. Я знаю, насколько это сложно. Всегда восхищалась статьями мужа. Для меня это очень сложно: я сочинение в школе-то писала с трудом.

А журналистам приходит звонок — и они сразу должны красиво и правильно сделать. Бывают у них и ошибки, которые особенно обидны моему тренеру. Например, если пишут, что я стала победительницей с результатом 1,92 м, а мой результат — намного выше.

К сожалению, ни с кем из других обладателей «Лани» не знакома. Но сейчас немного пообщались с пловцом Евгением Рыловым , с которым сидели рядом. Мы нигде не можем увидеться, кроме как на таких награждениях, так что всех была рада видеть.