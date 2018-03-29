Ещё
Ласицкене: знаю, насколько это сложно — работать журналистом
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ласицкене: знаю, насколько это сложно — работать журналистом 

Чемпионат.com 2 часа назад
Российская легкоатлетка Мария Ласицкене на церемонии награждения премией «Серебряная лань» поделилась мнение о работе журналистов.
«Журналисты — первые люди, с кем мы общаемся. Кто, как не журналисты, знает, кто лучше? Очень приятно быть в числе лучших. Было интересно попасть в журналистскую среду. У меня уже есть эта награда, но лично я ее ещё не получала.
Мне специфика работы журналиста более знакома в силу статуса жены представителя этой профессии. Я знаю, насколько это сложно. Всегда восхищалась статьями мужа. Для меня это очень сложно: я сочинение в школе-то писала с трудом.
А журналистам приходит звонок — и они сразу должны красиво и правильно сделать. Бывают у них и ошибки, которые особенно обидны моему тренеру. Например, если пишут, что я стала победительницей с результатом 1,92 м, а мой результат — намного выше.
К сожалению, ни с кем из других обладателей «Лани» не знакома. Но сейчас немного пообщались с пловцом Евгением Рыловым, с которым сидели рядом. Мы нигде не можем увидеться, кроме как на таких награждениях, так что всех была рада видеть.
Теперь у меня впереди чемпионат Европы. Нужно исправлять. Главное — работать и не расслабляться», — сказала Ласицкене в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Бороздиным.
Чемпионат.com: последние новости
«Спартак» получит премию «Серебряная лань» как лучшая команда России 2017 года Лебедев: в ситуации с отказом в выдаче виз американцы создают опасный прецедент Итоги прогнозов на второй раунд Кубка Гагарина 2018
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Карпин продает квартиру с шестью туалетами30
Речь олимпийской чемпионки приняли за пьяный бред19
В МИД возмущены невыдачей виз спортсменам РФ174
Логинов выиграл индивидуальную гонку
Определен состав сборной по хоккею на матчи с немцами
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
02:59
Карпин продает квартиру с шестью туалетами
Футбол
00:34
Четверной лутц в 13 лет: россиянка творит историю
Фигурное катание
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:27
Сборная России не учится на ошибках
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
03:18
Украинский спортсмен стал выступать за Россию
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение