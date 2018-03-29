Какие грифы для штанги бывают. Путеводитель для чайников

Новичка в тренажерном зале ждет неприятное удивление: грифы для штанг бывают разной формы, разного веса и используются для разных упражнений.

Какие грифы для штанг понадобятся для тренировок. Как точно определить, насколько тяжел гриф, и что можно делать с каждым — разбирался «Советский спорт».

Прямой олимпийский гриф

Что это: основной вид грифа для штанги, которые вы можете встретить на скамье для жима лежа и в рамах для приседаний. Весит 20 кг, имеет длину 2,2 м и диаметр 28 мм. Он подходит для блинов диаметром 50 см и часто комплектуется замками-застежками: вес этих замков 2,5 кг.

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Максимальный вес, который способен выдержать олимпийский гриф колеблется в районе 350-400 кг. Для примера: мировой рекорд в становой тяге составляет 500 кг. Поэтому беспокоиться о том, что вы сломаете или погнете олимпийский гриф не нужно — до этих весов не добраться обычному человеку, который занимается для себя.

Существуют также «женская» разновидность олимпийского грифа, но она в тренажерных залах большая редкость. Женский гриф — вес 15 кг, диаметр 25 мм, длина 205 см.

Что делать: олимпийский гриф используют для базовых упражнений «большой тройки» — приседаний, жима лежа, становой тяги. С ним также делают олимпийские движения — рывок и толчок, и нередко его берут для жима стоя.

Пауэрлифтерский гриф

Что это: достаточно редкая вещь в тренажерных залах — если только вы не занимаетесь в специализированной секции по силовому троеборью. Отличие грифа для пауэрлифтинга от обычного олимпийского грифа в его жесткости. Она достигается за счет увеличения толщины: диаметр грифа — 29 мм, все остальные параметры — длина и вес — такие же как в олимпийском грифе (редко встречаются грифы весом 22 кг).

Что делать: использовать для тяжелых упражнений с большими весами. Такой гриф выдерживает нагрузку в 500-600 кг — обычные олимпийские грифы от такого веса могут гнуться. Впрочем, если вы дошли до таких весов, вряд ли вам нужна эта статья.

Обычный прямой гриф

Что это: прямые грифы разной длины и веса. Различают несколько основных разновидностей — грифы длиной 200 см, весом 10 кг, грифы длиной 180 см и весом 8 (иногда 8,2) кг, грифы длиной 150 см и весом около 7 кг (часто 6,7 кг), грифы длиной 120-125 см и весом около 6 кг.

Что делать: грифы больше длины можно использовать для базовых упражнений. Они обычно выдерживают нагрузку до 200-250 кг. За счет компактности их часто используют в «подвальных» тренажерных залах. Грифы меньше двух метров длиной подходят для различных жимов, тяг в наклоне, выпадов, реже — для изолированных упражнений на мышцы рук. Более мелкие грифы — 125-150 см используют для сгибания на бицепс, французских жимов и других «точечных» упражнений на одну мышцу.

Гриф для параллельного хвата

Что это: как правило, небольшой гриф с двумя параллелными ручками посередине. Весит 5-7 кг (часто 6,5), длина — 85-90 см. Но бывают и более длинные и тяжелые разновидности параллельных грифов — весом до 10 кг и длиной 110-110 см.

Что делать: разгибания рук на трицепсы, реже — подъемы на бицепс.

Т-гриф

Что это: гриф, одним концом прикрепленный к земле, часто — с набором рукояток различной длины. Часто исходником для Т-грифа становится обычный олимпийский гриф (20 кг), один конец которого вставляют в специальный зажим. Вес рукоятки, как правило, 1-1,5 кг. Иногда Т-грифом становятся более короткие и легкие грифы весом 15 кг и длиной до 2 метров.

Что делать: тяги к поясу в наклоне. Иногда Т-грифы используют в тренировках единоборств для отработки толчковых и ударных движений.

ЕZ-образный гриф и W-образный грифы

Что это: искривленные грифы (уровень изгиба больше в EZ-образном и меньше в W-образном грифе). Их удобно держать при различных подъемах и разгибаниях рук. Весят примерно 6-7 кг (часто 6,5 кг) и, как правило, имеют длину около 120 см.

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Что делать: подъемы на бицепсы, французские жимы.

Трэп-гриф

Что это: ромбовидный гриф для ряда базовых упражнений. Суть в том, что спортсмен становится как бы внутрь грифа и поднимает его за две ручки по бокам. Имеет длину около 160 см и вес до 15 кг.

Для чего нужен: считается, что выполнять становые тяги с трэп-грифом менее травмоопасно — он снимает часть нагрузки с поясницы. Еще с этим грифом делают шраги (подъем плеч, упражнение для трапеций), походку фермера (перенос штанги с места на место).

Аксель-гриф

Что это: гриф широкого диаметра — 50 мм. Бывают разных длин и весов: чаще всего встречаются грифы длиной 160-80 см и вес 12-15 кг.

Для чего нужны: для отработки силы хвата. За счет большого диаметра удержать такой гриф сложнее, что затрудняет выполнение упражнений.