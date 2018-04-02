Дани Алвес стал мировым рекордсменом по количеству командных трофеев

31 марта парижане в финале Кубка французской лиги разгромили «Монако» со счётом 3:0. Эта победа стала пятой подряд для «ПСЖ» в турнире, а Дани Алвес завоевал 36-й командный трофей в карьере.

Бразилец 7 раз выигрывал чемпионаты (Испании — 6 раз, Италии — 1), 6 раз национальные кубки (Испании — 5, Италии — 1), 6 раз национальные Суперкубки (5 в Испании, 1 во Франции), Кубок лиги (Франция), Кубок Нордесте (Бразилия), трижды брал Лигу чемпионов (все — с «Барселоной»), дважды — Кубок УЕФА (оба — с «Севильей»), четыре — Суперкубка УЕФА и выиграл три чемпионата мира среди клубов. В составе сборной Бразилии 34-летний Алвес выигрывал Кубок Америки и дважды Кубок конфедераций.

Учитываются официальные турниры, в которых футболисты сыграли хотя бы по одному матчу.