Раш: «Лишь Месси и Роналду способны играть так, как это делал Салах в матче с „Уотфордом“ 

Легендарный форвард «Ливерпуля» Иан Раш в восторге от игры вингера мерсисайдского клуба Мохамеда Салаха. В текущем сезоне, своем первом на «Энфилде», египтянин забил 36 мячей и отдал 12 результативных передач в 41 матче за «Ливерпуль» во всех турнирах.
«Можно поставить Салаха в один ряд с Фернандо Торресом, Луисом Суаресом и любым другим нападающим «Ливерпуля» в эру АПЛ. Он просто невероятен, но также бросается в глаза и то, насколько он скромен.
В я увидел его лучшее выступление, его было не остановить. Не потому, что он забил четыре мяча, он ведь и не жадничал, пытался создавать голы партнерам. В мире есть лишь два футболиста, которых я видел играющими на таком же уровне. Это Лионель Месси и Криштиану Роналду», — цитирует Раша Sky Spоrts.