Антон Бабиков: «Мини-группы в сборной — не самый правильный путь»

Российский биатлонист Антон Бабиков в интервью «СЭ» выразил мнение, что дробление национальной команды на маленькие группы в тренировочном процессе — не самый правильный путь. По его словам, должно быть здоровое спарринг-партнерство.

— Вы в хороших отношениях с Шипулиным, есть контакт с Крючковым. Нет мыслей перейти в их мини-группу?

— Если честно, такие мысли были в прошлом году. Но я понимал, что они стали такой маленькой командой не для того, чтобы увеличиваться и увеличиваться. Они извлекают плюсы как раз из тесного общения и взаимного доверия. А с Крючковым, повторюсь, я общался только на общие темы. Мне уже некоторые приписывают, будто нынешние результаты связаны с советами Андрея Сергеевича, но он никогда ни в малейшей степени не вмешивался в мои тренировочные планы. У меня даже его телефона и электронной почты, о чем тут вообще говорить. Он — хороший человек, но не знаю, нужна ли ему большая команда.

— Сейчас у него только Шипулин и Алексей Волков . Если вы станете третьим, это уже большая команда?

— Не очень. Но я еще считаю, что продолжать разрываться на маленькие группы — это не самый правильный путь. Три человека здесь, три там, а пять вон там — так тяжело будет прийти к какому-то общему знаменателю. Разве что будем проводить некоторые сборы вместе. Но и то, при условии, что мы не будем там стремиться перегрызть друг другу глотки. Должно быть здоровое спарринг-партнерство.