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Глава ФСПР Аминов про невыдачу виз: ужасно, что российских борцов не пустили в США
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Глава ФСПР Аминов про невыдачу виз: ужасно, что российских борцов не пустили в США 

Р-Спорт 1 час назад
Президент Федерации современного пятиборья России (ФСПР) Вячеслав Аминов назвал ужасной новость о невыдаче американских виз сборной России по вольной борьбе.
Ранее стало известно, что посольство США в Москве отказало сборной России по вольной борьбе в проведении собеседований для выдачи виз для участия в Кубке мира.
"От этого мне очень неприятно. Ужасно, что политика отражается на спорте, что приводит к каким-то глупым и совершено необдуманным последствиям", — сказал Аминов по телефону.
В среду в Лос-Анджелесе на втором этапе Кубка мира по современному пятиборью победу одержала действующая чемпионка мира россиянка Гульназ Губайдуллина.
"Победа Гульназ не только приятна, но и символична. Она взяла золото именно в США. В этот день она стала лучшей спортсменкой в Америке, куда нашим борцам не дали визу", — добавил собеседник агентства.
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