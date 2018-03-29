Глава ФСПР Аминов про невыдачу виз: ужасно, что российских борцов не пустили в США

Президент Федерации современного пятиборья России (ФСПР) Вячеслав Аминов назвал ужасной новость о невыдаче американских виз сборной России по вольной борьбе.

Ранее стало известно, что посольство США в Москве отказало сборной России по вольной борьбе в проведении собеседований для выдачи виз для участия в Кубке мира.

"От этого мне очень неприятно. Ужасно, что политика отражается на спорте, что приводит к каким-то глупым и совершено необдуманным последствиям", — сказал Аминов по телефону.

В среду в Лос-Анджелесе на втором этапе Кубка мира по современному пятиборью победу одержала действующая чемпионка мира россиянка Гульназ Губайдуллина

"Победа Гульназ не только приятна, но и символична. Она взяла золото именно в США. В этот день она стала лучшей спортсменкой в Америке, куда нашим борцам не дали визу", — добавил собеседник агентства.