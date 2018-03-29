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Базу «Рубина» посетили 28 японских журналистов
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Базу «Рубина» посетили 28 японских журналистов 

SPORT24.ru 1 час назад
Сегодня, 29 марта, на базе казанского футбольного клуба «Рубин» побывали с экскурсией представители крупнейших японских СМИ — всего 28 человек.
С приветственным словом перед гостями из Японии выступил генеральный директор «Рубина» Рустам Саяхов. Журналисты осмотрели тренажерный зал, раздевалки, зону для восстановительных процедур, номера, пресс-центр и тренировочное поле. Поле построено к Кубку конфедераций, который прошел в Казани прошлым летом.
На базе «Рубина» во время чемпионата мира будет жить и тренироваться сборная Японии.
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