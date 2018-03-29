Базу «Рубина» посетили 28 японских журналистов

На базе «Рубина» во время чемпионата мира будет жить и тренироваться сборная Японии.

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