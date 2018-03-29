В Астрахани все готово к старту гонки «Золото Кагана» 

В середине апреля в Астрахани пройдут этапы чемпионата и кубка России по ралли— рейдам и кросс-кантри ралли. 12-14 апреля для участия в «Золоте Кагана» в Астрахани соберутся более 50 экипажей со всей России. Коварные астраханские пески уже не раз испытывали участников соревнований, но в этом году организаторы решили отойти от привычного экстремального бездорожья, сделав ставку на техничные скоростные дороги и непростую навигацию. Уже сейчас окончательно завершено формирование маршрута «Золото Кагана» и началась завершающая стадия организации гонки. В ходе подготовки трассы непростые погодные условия и осадки вносили свои корректировки в работу и затрудняли прокладывание гоночных секций. Уже на заключительных проверках маршрута организаторов два раза заставал в степи снег, достаточно нетипичный для этого времени года в Астрахани. Но, несмотря на трудности, дистанция ралли-рейда получилась интересной, с обилием сложных участков. В этом году соревнование стало короче на один день, но вместе с тем было увеличено количество гоночных километров, которые экипажам предстоит преодолеть:13 и 14 апреля пилоты проедут 342 и 263 километра соответственно, что превышает среднюю протяженность спецучастков 2016 года на 50 км. Всего же за три дня экипажи преодолеют более 800 км. общего маршрута, из которых гоночная дистанция составит 613 километров. Начнется соревнование с административных и технических проверок, которые традиционно ждут спортсменов в отеле «Азимут». Затем на площади Ленина в центре Астрахани будет дан торжественный старт гонке, после которого участники отправятся на короткий суперскоростной участок, именуемый «пролог». Он в этом году расположен возле поселка Рассвет и его длина составит всего восемь километров, которые нельзя назвать легкими. Конфигурация пролога была изменена до неузнаваемости, его сделали более сложным, привычными остались лишь старт и финиш на берегу Волги и красивые астраханские пейзажи. Множество позиций для зрителей позволят любому желающему понаблюдать за захватывающими соревнованиями своими глазами. По результатам будут выявлены сильнейшие экипажи и сформирована очередность старта на следующий гоночный день. В дальнейшем ралли-рейд пройдет по степным и песчаным дорогам Наримановского района Астраханской области. Маршрут соревнований не обойдет стороной и знаменитые барханы «Африка» «Большой брат» и «Красный песчаный», которые известны спортсменам своей коварностью. Многое будет зависеть от слаженной работы экипажа, где совокупность мастерства пилота и умений штурмана могут дать результат и место на призовом подиуме. Разноплановые трехмерные спецучастки и сложная навигация — визитная карточка «Золота Кагана» и, как обещают организаторы, ралли-рейд 2018 года это сможет еще раз доказать. Средняя скорость на спецучастке составит 70 -75 км/ч. В Астрахани примет участие новый класс гоночной техники — багги с турбированным двигателем, с 2018 года спортсмены на этих машинах могут состязаться за призовые места в Кубке России. Также традиционно приедут участники кросс-кантри ралли: для мотогонщиков и квадроциклистов баха «Золото Кагана» только откроет гоночный сезон. Для грузовых автомобилей также состоится первая гонка сезона и побороться за призовые места в Астрахань приедут белорусские спортсмены из «МАЗ авто спорт», и пилоты команды ГазрейдСпорт. Последние готовят для всех любителей автоспорта сюрприз: за руль боевого ГАЗона» сядет известная гонщица Татьяна Елисеева. Знаменитая команда «КАМАЗ-мастер» уже заявила на гонку 4 экипажа. В преддверии стартующего в Астрахани ралли «Золото Кагана», чемпионата России по ралли-рейдам, комментарий об участии команды «КАМАЗ-мастер» дал Сергей Савостин, тим-менеджер спортивного коллектива. Владимир Чагин также прилетит в Астрахань, но больше в качестве наблюдателя, знаменитый спортсмен является в данный момент руководителем проекта международного ралли «Шелковый путь» и занят подготовкой супермарафона, который пройдет в июле по маршруту Китай-Казахстан-Россия. Сергей Савостин: «Участие в ралли-рейде „Золото Кагана“ в команде „КАМАЗ-мастер“ традиционно ассоциируется с началом ежегодного сезона подготовки к крупным международным соревнованиям. Три месяца остается до старта международного ралли-марафона „Шелковый путь-2018“ и астраханские трассы как нельзя лучше подходят для того, чтобы проверить себя и технику. Особенно важно в этот раз тестирование машин. На гонку мы выставляем 4 автомобиля. В рамках нашей совместной программы с ПАО „Газпром“ и банком ВТБ построен новый газодизельный спортивный грузовик с 16-литровым двигателем (ранее мы использовали в этом проекте двигатель объемом 18 литров). Испытать его предстоит пилотам Антону Шибалову и Сергею Куприянову. В силу своей большой занятости на ответственной должности в ПАО „Газпром“, Сергей сможет принять участие только в тренировочных сборах команды в воскресенье, после финиша ралли. Эдуард Николаев будет управлять уже знакомым нашим болельщиками грузовиком капотной компоновки. Последние крупные соревнования, в которых участвовала данная машина — это ралли „Шелковый путь-2016“. Но сейчас это практически новый грузовик, в котором усовершенствованиям подверглись многие узлы и агрегаты, начиная с ходовой части и заканчивая тем, что теперь здесь установлен новый шестицилиндровый рядный мотор собственной доработки команды, который начиная с „Дакара-2019“ будет использоваться на всех наших спортивных машинах. Такой двигатель установленный на машине Дмитрия Сотникова уже прошел испытания „Шелковым путем — 2017“ и „Дакаром-2018“. Экипаж Дмитрия продолжит программу его доводки и оптимизации в рамках предстоящих стартов в Астрахани. Ну и, наконец, Андрей Каргинов, восстановившийся после прошлогодней травмы возвращается к активной соревновательной программе. Конечно, астраханская трасса очень жесткая, но Каргинов — опытный пилот умеющий хорошо адаптироваться и сбалансированно ехать по любым покрытиям». Завершатся соревнования 14 апреля в отеле «Азимут», где пройдет награждение победителей гонки.