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Александр Павленко: Я был не хуже Алекса, но обиды на Карпина нет
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Александр Павленко: Я был не хуже Алекса, но обиды на Карпина нет 

Советский спорт 1 час назад
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"Считаю, что был не слабее конкурентов. Я был в оптимальном возрасте, на пике. Хотя понимал: это ротация. Один футболист приходит — другой уходит. Тогда пришли Алекс, Ибсон. Понятно, что мы с Алексом немного разного плана игроки. Спору нет, он мастер и в дальнейшем показал свой класс. Но в тот момент я был не хуже. Ничего конкретно плохого Карпин мне не сделал — как и я ему. Повторю, я понимал, что попал под ротацию. Обиды не было. Да, Валерий Георгиевич — человек импульсивный, мог выругаться. Но палки не перегибал. Сейчас, говорят, Карпин стал лояльнее. Наверное, это уже опыт", — передает слова Павленко Sportbox.
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