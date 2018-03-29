Александр Павленко: Я был не хуже Алекса, но обиды на Карпина нет

"Считаю, что был не слабее конкурентов. Я был в оптимальном возрасте, на пике. Хотя понимал: это ротация. Один футболист приходит — другой уходит. Тогда пришли Алекс, Ибсон. Понятно, что мы с Алексом немного разного плана игроки. Спору нет, он мастер и в дальнейшем показал свой класс. Но в тот момент я был не хуже. Ничего конкретно плохого Карпин мне не сделал — как и я ему. Повторю, я понимал, что попал под ротацию. Обиды не было. Да, Валерий Георгиевич — человек импульсивный, мог выругаться. Но палки не перегибал. Сейчас, говорят, Карпин стал лояльнее. Наверное, это уже опыт", — передает слова Павленко Sportbox.