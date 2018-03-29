Парк ЧМ-2018 в Ростове-на-Дону откроет Эйдур Гудьонсен

Бывший нападающий сборной Исландии Эйдур Гудьонсен откроет Парк Чемпионата мира по футболу FIFA 2018™ в Ростове-на-Дону. Передвижной фестиваль, который подарит гостям разнообразную развлекательную программу, пробудет в городе два дня — 31 марта и 1 апреля.

Эйдур Гудьонсен — один из самых известных исландских футболистов в истории. За свою карьеру он выступал за голландский ПСВ, английские «Челси» и «Тоттенхэм», испанскую «Барселону» и французский «Монако». Гудьонсен 20 лет защищал цвета сборной Исландии. С 1996 по 2016 год он провел 88 матчей, забил 26 мячей и остается лучшим бомбардиром в истории национальной команды.

В субботу в 14:00 бывший футболист проведет автограф-сессию, в 16:45 он сразится с детьми в робокипер, а в 17:40 — в «быстропас». В воскресенье в 12:45 Гудьонесен проведет мастер-класс.

Посетителей Парка также ждут футбольные аттракционы, включая робота-вратаря и тренажер, который позволяет развить точность передач мяча потенциальному партнеру. Желающие смогут принять участие в конкурсах с призами и сыграть в текбол — игру, сочетающую элементы футбола и настольного тенниса. Почетным гостем Парка также станет бывший нападающий и тренер ФК «Ростов», посол Ростова, города-организатора ЧМ-2018 Дмитрий Кириченко

Посетители смогут сфотографироваться с Официальным талисманом Чемпионата мира волком Забивакой™. Вход в Парк футбола и развлечения будет бесплатными, время работы — с 12:00 до 20:00 по местному времени.

Ростов-на-Дону станет уже вторым городом путешествия Парка — на прошлых выходных он побывал в Сочи, где его почетным гостем стал бывший игрок сборной Португалии Нуну Гомеш.

После Ростова Парк ЧМ-2018 посетит Волгоград (7-8 апреля), Саранск (14-15 апреля), Самару (21-22 апреля), Екатеринбург (29-30 апреля), Казань (5-6 мая), Нижний Новгород (12-13 мая), Санкт-Петербург (19-20 мая), Калининград (2-3 июня) и Москву (17 июня-15 июля).