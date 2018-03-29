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Ямальский омбудсмен усилит Общественный совет при УМВД по ЯНАО
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Ямальский омбудсмен усилит Общественный совет при УМВД по ЯНАО 

Красный Север 1 час назад
Фото: Красный Север
Уполномоченный по правам человека в Ямало-Ненецком автономном округе Анатолий Сак войдет в состав общественной структуры при региональной полиции. Это желание он высказал на сегодняшнем заседании в Салехарде, объяснив тем, что в правозащитной деятельности возникают вопросы, ответить на которые помогают полицейские.
Совет в нынешнем составе сформирован год назад. В нем 14 человек, включая бизнесменов и священнослужителей. Возглавляет совет гендиректор ОГТРК «Ямал-Регион» Артём Чефранов. Структура обновляется каждые два года.
Напомним, Анатолий Сак, помимо правозащитной деятельности, руководит Ямало-Ненецкой региональной Федерацией Айкидо.
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