Ямальский омбудсмен усилит Общественный совет при УМВД по ЯНАО

Уполномоченный по правам человека в Ямало-Ненецком автономном округе Анатолий Сак войдет в состав общественной структуры при региональной полиции. Это желание он высказал на сегодняшнем заседании в Салехарде, объяснив тем, что в правозащитной деятельности возникают вопросы, ответить на которые помогают полицейские.

Совет в нынешнем составе сформирован год назад. В нем 14 человек, включая бизнесменов и священнослужителей. Возглавляет совет гендиректор ОГТРК «Ямал-Регион» Артём Чефранов. Структура обновляется каждые два года.

Напомним, Анатолий Сак, помимо правозащитной деятельности, руководит Ямало-Ненецкой региональной Федерацией Айкидо.